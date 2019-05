La nueva línea Dell XPS mejora en desempeño y tiene un buen precio

Sarah Tew/CNET

Dell ha dado a conocer su nueva línea de computadoras que va desde los dispositivos que los estudiantes necesitan, hasta una sofisticada pieza de ingeniera para creativos: la 2-en-1 Dell Inspiron 13 7000.

Esta computadora en particular llamó nuestra atención no solo por su capacidad de ser computadora y tableta a la vez, sino que también porque en la bisagra interior incluye un lápiz oculto que siempre viaja dentro del portátil para mayor comodidad –y para que no lo pierdas.

Esta computadora tiene una pantalla de 13.3 pulgadas UHD, varias opciones de procesador Intel de octava generación y 8GB o 15GB de memoria RAM, posee hasta cinco puertos de conectividad diferentes y un máximo de 52 horas de batería. Su precio inicial es de US$1,349.99 y ya está disponible.

Sarah Tew/CNET

Dell XPS 13 y 15 por menos de US$1,000

Si se trata de computadoras más económicas y para el día a día, Dell ofrece su renovada línea XPS. La XPS 13 2-en-1 que estará disponible más adelante este año tiene una pantalla de 13 pulgadas y un precio de US$999.99. La empresa dice que esta computadora tiene la cámara más pequeña del mercado en el área frontal de un portátil, su pantalla es HDR con un formato 16:10 para una mejor visualización de documentos y puede ser equipada con un procesador de la décima generación Intel Core i3 o i7.

Por otro lado tenemos el formato de 15.6 pulgadas para la Dell XPS 15 que la empresa dice que ha logrado reducir su tamaño general, y que en donde antes teníamos una computadora de 14 pulgadas, ahora tenemos este dispositivo. Su peso comienza en los 1.8 kilogramos, y los biseles son mínimos lo que según la empresa permite que el video pueda verse verse mucho mejor llegando incluso hasta el borde del panel.

El precio de esta computadora con pantalla HD comienza en US$999.99 con 100 por ciento de cobertura de colores Adobe RGB, aunque si quieres un dispositivo con pantalla OLED entonces el precio inicia en US$1,900. Este portátil se equipa con un procesador Core i9, tarjeta gráfica de 4GB Nvidia GeForce GTX 1650 y 64GB de memoria.

Dell también anunció la nueva línea Inspiron 11, la 13 5000 y 13 7000, que comienzan en US$349.99, US$579.99 y US$999.99 y que son buenas opciones para tener una portátil en casa o incluso para los estudios.

Sarah Tew/CNET

Dell también dio a conocer sus computadoras de escritorio. La línea Inspiron AIO tiene un diseño de plástico y una cámara retráctil que solo sale de su interior cuando tú lo deseas, lo que impulsa de esta forma la posibilidad de que tengas mayor privacidad. La Inspiron 24 5000 AIO cuesta US$699.99 y la Inspiron 27 7000 cuesta US$949.99. Ambas estarán disponibles a finales de julio.

Dell también lanzó una serie de computadoras para videojuegos Alienware.