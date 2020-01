Dell lanza un app como Apple TV para Windows

Dell

El último año los servicios de televisión por streaming han vivido su mayor explosión y todo parece indicar que Dell no quiere quedarse por detrás. La empresa no producirá series como The Morning Show de Apple TV Plus, pero sí tendrá un agregador de contenidos para Windows similar al app Apple TV y que llevará por nombre Dell Cinema Guide.

Si no conoces el funcionamiento del app Apple TV -- diferente al dispositivo del mismo nombre y al servicio por suscripción --, esta se encarga de tener en un solo lugar todas tus suscripciones de televisión. Así, en vez de tener que ir a cada app para ver tus shows favoritos, el agregador te permite tenerlos todos juntos: HBO Now, Amazon Prime Video, Hulu, CBS All Access -- perteneciente a la casa matriz de CNET en Español -- entre muchos otros se pueden encontrar en un solo lugar.

En el caso de Dell Cinema Guide, la idea de la empresa es que puedas encontrar películas y series en un solo sitio, siguiendo la filosofía del app de Apple TV. El app viene instalado en las computadoras de la serie XPS, Inspiron y la G Series -- no en las Latitude orientadas a uso profesional --, aunque también podrá descargarse en la Microsoft Store en cualquier otro dispositivo con Windows de forma gratuita.

Según explicó la empresa en su comunicado, Dell Cinema Guide contará con más de 200 servicios de televisión. La empresa no dio más detalles del funcionamiento del app, aunque sí indicó que habrá varios canales con contenido gratuito, y además un sistema especial para que puedas personalizar tu experiencia de visualización de contenidos y formatos de búsqueda.

El app incorporará también reseñas y descripciones de películas y series, y se podrá comprar y alquilar contenidos, algo que ya se podía hacer en iTunes o Amazon Prime Video.

El app estará disponible en 2020, aunque la empresa no indicó la fecha específica.

Dell también anunció en el marco de CES 2020 una nueva gama de portátiles, entre ellas la serie Latitude con tecnología 5G.

