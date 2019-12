Del iPhone 8 al iPhone 11 Pro: todas las cámaras comparadas

Taylor Martin/CNET

Apple ha evolucionado lentamente cuando hablamos de la cámara. Por eso hemos decidido comparar los iPhones 8, iPhone XR, iPhone 11, y iPhone 11 Pro y 11 Pro Max, para entender qué tanto ha cambiado la fotografía de estos teléfonos y que sepas cuál celular cubre mejor tus necesidades u objetivos.

Mientras que el iPhone 8 tiene solo una cámara, el iPhone 8 Plus —ambos lanzados en 2017— agregó por primera vez una segunda que nos otorgaba el efecto retrato. Luego en 2018 llegó el iPhone XR con un solo sensor y efecto retrato solo de personas mediante software; y en 2019, los iPhone 11 Pro y iPhone 11 Pro Max estrenaron las cámaras triples.

A continuación algunas fotos que marcan la evolución y que te pueden demostrar si realmente necesitas un iPhone extremadamente caro o si puedes conformarte con uno más económico y sencillo.

César Salza / CNET

Características de las cámaras

iPhone 8 iPhone 8 Plus iPhone XR iPhone 11 iPhone 11 Pro, Pro Max Cámara principal 12 megapixeles, f/1.8 Doble: 12 megapixeles, f/1.8 y f/2.8 para el teleobjetivo 12 megapixeles, f/1.8 Doble, 12 megapixeles regular (f/1.8) + gran angular de 12 megapixeles (f/2.4) Tres, 12 megapixeles regular (f/1.8) + telefoto de 12 megapixeles (f/2.4) + gran angular de 12 megapixeles (f/2.0) Cámara frontal 7 megapixeles, f/2.2 7 megapixeles, f/2.2 7 megapixeles, f/2.2 12 megapixeles, f/2.2 12 megapixeles, f/2.2

César Salza / CNET

Fotografías más iluminadas

Uno de los detalles más importantes cuando hemos probado estos teléfonos es que los teléfonos de Apple más nuevos nos dan fotografías más iluminadas y que reciben mayor información, ya que poseen tres cámaras. Los iPhone 11 Pro y iPhone 11 Pro Max incluyen modos de iluminación para el retrato y además al igual que el iPhone 11 pueden hacer retratos de objetos y cosas, algo que no puede realizar el iPhone XR y que al iPhone 8 Plus le cuesta un poco.

César Salza / CNET en Español

El iPhone 8 es el más débil de todos los dispositivos, al tener solo un sensor, que sin embargo nos da bonitas fotos, aunque no tienen la evolución que encontramos en los nuevos celulares, como puedes ver en la foto superior y en la inferior.

César Salza / CNET en Español

Modo nocturno

Aunque en el video puedes ver todas las diferencias de cada detalle, un detalle importante es que solo los iPhone 11, 11 Pro y 11 Pro Max tienen la posibilidad de realizar fotografía nocturna, de manera automática, aunque también puedes regularlo.

César Salza / CNET en Español

César Salza / CNET en Español

César Salza / CNET en Español

Nuevos modos de fotografía

Desde luego, los celulares más caros tienen una cámara con más novedades: los iPhone 11, iPhone 11 Pro y iPhone 11 Pro Max tienen una cámara gran angular, algo que no poseen los iPhone 8 y iPhone XR. En mi experiencia, aunque esta modalidad es buena, tampoco es algo que utilizo todo el tiempo, por lo que no es tan relevante cuando tomas una decisión de compra.

César Salza / CNET en Español

Todos los celulares tienen zoom 2X, así que en este caso no hay muchos cambios, aunque desde luego la apertura de la cámara modifica la calidad de cada imagen.

César Salza / CNEt en Español

Conclusión

El iPhone 8 es un celular económico con una cámara que no resalta en la noche, pero que hace bonitas fotos de día; su hermano el iPhone 8 Plus es más grande y te dejará hacer fotos retrato, algo que no tiene el más pequeño.

Si tienes un presupuesto más holgado, el iPhone 11 es una mejor opción que el iPhone XR porque tiene una cámara que permite hacer fotos nocturnas, retrato de objetos y personas, además agrega el modo gran angular. Desde luego, los iPhone más caros tienen más atributos, pero todo dependerá de tu bolsillo.

Si las cámaras de los iPhone no te convencieron, aquí te dejo algunas comparativas con otros celulares que le hacen la competencia.