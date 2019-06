DeepNude, el app viral que manipulaba fotos de mujeres, deja de operar

Getty Images

Los creadores de DeepNude, un app que usaba la inteligencia artificial para transformar la foto de una mujer vestida en una imagen de ella misma pero desnuda, cerraron el app de escritorio y dicen que ya no usarán el software. Eso ocurrió un día después de que un artículo periodístico llamara la atención sobre dicho programa.

"No queremos ganar dinero de esta manera", escribió alguien en la cuenta de Twitter de la aplicación (abajo), que aún tiene una bio que describe ese programa como "ese superpoder que siempre quisiste".

"Por supuesto que algunas copias de DeepNude van a ser compartidas en la Web, pero no queremos ser quienes las vendan", dijo la firma en el tuit. "El mundo no está listo todavía para DeepNude".

Además de eso, el sitio Web de la aplicación mostraba una página en blanco con la leyenda "not found" (o no se ha encontrado).

DeepNude es apenas la forma más reciente de medios manipulados que plantean interrogantes sobre la privacidad y el consentimiento, a medida que la inteligencia artificial avanza en la creación de fotos y videos falsos. Si bien la manipulación de los medios por parte de la computadora ha existido durante décadas, programas como DeepNude y la tecnología de videos deepfake están haciendo que la creación de imágenes falsas sofisticadas sea más fácil para las personas comunes y corrientes. Eso, a su vez, hace que las falsificaciones sean más difíciles de identificar a simple vista.

Al decir que la aplicación se creó originalmente como una manera de entretenimiento, el post de DeepNude desalentó el uso del programa, diciendo que descargar el software de otras fuentes o compartirlo violaría sus términos, y que DeepNude no se lanzará en otras versiones y que nadie, incluidas las personas que poseen licencias para una versión premium, tienen permiso para usarla. (No está claro de qué manera o siquiera si DeepNude podría hacer cumplir esos términos. Los creadores del app no estuvieron disponibles para hacer comentarios).

DeepNude, que se lanzó como un app descargable para Windows y Linux el 23 de junio, fue objeto de este artículo en Vice el miércoles.

