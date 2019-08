Este deepkafe convirtió a Bill Hader en Tom Cruise —y da mucho miedito

Bill Hader, Tom Cruise y Seth Rogen. Tres actores "interpretados" por una misma persona gracias a la tecnología. Al leerlo parece una buena idea, pero al verlo, la historia es más bien aterradora.

YouTube Ctrl Shift Face es un popular canal de YouTube, en el que se comparten deepfakes, videos que se alteran mediante software de inteligencia artificial. Una de las "víctimas" preferidas de este sitio es el humorista Bill Hader (Barry), quien ha perfeccionado su capacidad de imitar a otros actores. Y fue ese talento lo que dio pie a la terrorífica transformación del actor —mediante el deepfake— en Tom Cruise (Top Gun: Maverick) y Seth Rogen (The Interview).

Durante una vieja entrevista del 2008, con el presentador David Letterman, el rostro de Hader se convierte en el de sus dos colegas cuando los menciona. Puedes verlo a continuación:

Aquí abajo puedes comparar con la entrevista original que dio Hader promocionando la película Tropic Thunder, una parodia a las cintas de guerra que dirigió Ben Stiller y en la que Cruise interpreta a un productor de cine.

Al cierre de edición, el video de Ctrl Shift Face sumaba más de 2 millones de visualizaciones, pero no es el único. El mismo sitio anteriormente había publicado un video alterado donde Hader se "convertía" en Arnold Schwarzenegger que suma casi 8 millones de reproducciones.

La lista del canal incluye a Terminator interpretado por Sylvester Stallone, David Bowie como Rick Astley en el video Never Gonna Give You Up y Bruce Lee en lugar de Keanu Reeves en Matrix.

Todos estos son ejemplos divertidos y de entretenimiento, pero qué pasara cuando esta tecnología mejore aún más y se utilice para difundir noticias falsas o estafar gente.

El término Deepfake viene de la unión de los conceptos "deep learning" (como se conoce al aprendizaje profundo de sistemas de inteligencia artificial) y "fake" (falso). Jordan Peele, director de la película Get Out, fue uno de los primeros en alertar sobre el peligro de su uso, cuando protagonizó y publicó un video como si fuera el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama.

En el montaje, el supuesto Obama insulta a Donald Trump y afirma que Erik Killmonger —el villano de la cinta Black Panther— tenía razón.

"Estamos entrando en una era en la que nuestros enemigos pueden hacer parecer que cualquier persona dice cualquier cosa en cualquier momento. Este es un momento peligroso. En el futuro, debemos estar más atentos con las cosas de Internet en las que confiamos", dice Peele en el video deepfake como si fuera Obama.

En otras manipulaciones recientes utilizando esta tecnología apareció el presidente ejecutivo de Facebook Mark Zuckerberg, en una supuesta confesión por el uso de información de sus usuarios y por la política Nancy Pelosi, quien en las imágenes parecía borracha.