Esto fue lo que dijeron los jugadores mexicanos tras vencer a Alemania

Matthias Hangst / Getty Images

"Les dedicamos el triunfo a todos los que han creído en esta gestión y a los que no también, vamos a seguir trabajando para los que nos han apoyado y para los que no, tratar de convencerlos. A mis viejos también y a Dios. Es la victoria más importante que he tenido en mi carrera deportiva", dijo Juan Carlos Osorio, el director técnico de México, tras el triunfo del Tri en su partido inaugural en el Mundial de Rusia 2018.

"El crédito es para los jugadores. Los de experiencia internacional contagiaron a los jóvenes y todos compitieron muy bien. Tuvimos coraje. Jugamos por el amor a ganar y no por el temor a perder. Es el excelente por el fútbol mexicano porque demuestran que están para jugar en el exterior", comentó.

Hirving Lozano, declarado el Mejor Jugador del partido, aseguró que este fue el mejor partido que la selección de México podía hacer: "Lo trabajamos desde hace mucho, el profe (Osorio) nos pidió de la mejor manera que (jugáramos) sin nervios, sin complicaciones y que nos atreviéramos a hacer lo que sabemos hacer. Es el resultado del día a día y trabajo en equipo".

"Podemos competir, tenemos muchas posibilidades, tenemos grandes jugadores y lo hemos demostrado. Estamos para grandes cosas. Es un gran equipo, y nos partimos la madre (trabajamos mucho). Ahora hay que seguir así", añadió Lozano.

En CNET en Español preparamos un análisis completo de la selección de México, en el que se pasa revista a su estrategia de juego y se evalúa quiénes pueden integrar el once definitivo que salga a la cancha en Moscú.

Aquí puedes leer también cómo ver los partidos de México en Rusia 2018 así cómo la manera de ver los encuentros de Alemania en la Copa del Mundo.

México y Alemania forman parte del Grupo F, junto a Suecia y Corea del Sur. Aquí puede consultar cuáles países integran los Grupos de Rusia 2018 en la primera ronda de clasificación.