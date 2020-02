¿Eres extranjero? Cómo hacer tu declaración de impuestos en Estados Unidos

Getty Images/iStockphoto

Si eres relativamente nuevo en Estados Unidos y te toca declarar impuestos, aquí te damos un par de consejos para que el proceso te sea menos complicado.

¿Me toca declarar?

Si te estás preguntando si debes –o no– declarar impuestos, es muy probable que la respuesta sea que sí. Según Dianifer Rodriguez, quien trabaja en la Ventanilla de Asesoría Financiera del Consulado de México en Los Ángeles, toda persona que haya estado por seis meses o más en Estados Unidos y que haya recibido un ingreso, deberá de declararlo ante el Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés).

Ahora, si tus ingresos vienen de tu país de origen o de cualquier otro país extranjero, el IRS no tiene la autoridad para recolectar impuestos sobre esos ingresos. En caso de recibir ingresos de una empresa estadounidense, sí deberás hacerlo.

¿Qué necesito?

Para ello, vas a necesitar tu Número de Seguridad Social (SSN, por sus siglas en inglés). Si no calificas para tener un SSN, no te preocupes. En ese caso el número deberás tramitar es el Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN, por sus siglas en inglés).

¿Cuál es la diferencia entre ITIN y SSN? El SSN es un número otorgado a ciudadanos estadounidenses o a extranjeros no residentes que tienen visas de trabajo. El ITIN es para todos aquellos que estudian o trabajan en Estados Unidos, que están identificados como no residentes y que no cumplen con los requisitos necesarios para obtener un SSN.

Para fines de impuestos ambos te sirven para realizar tu declaración. Sin embargo, el ITIN es un número otorgado por el IRS y no por la Administración del Seguro Social. Para obtenerlo, deberás llenar un formulario W-7 y presentar la documentación requerida. Aquí encontrarás toda la información del proceso.



Revisa y organiza tus documentos



Lo segundo que necesitas, más que un requerimiento es un consejo un tanto básico. Según Rodriguez, no basta con que realices tus impuestos de forma correcta, sino que también es importante guardar por 7 años todos tus comprobantes y formularios guardados en caso de una auditoría. Y para ello, es vital hacernos de buenos hábitos y ser organizados. Haz uso de la tecnología y conoce estas aplicaciones para guardar de forma electrónica tus recibos.

Además, si estás pensando en hacerte residente permanente o ya estás en el proceso, deberás tener en cuenta que uno de los requisitos es que tengas tus impuestos en regla, así que ya sea que quieras quedarte en Estados Unidos o no, evita que la desidia te perjudique en un futuro.

Si todavía no te sientes del todo seguro para realizar tu declaración de impuestos por tu cuenta, te recomendamos estas aplicaciones y también, es importante que sepas que existen instituciones que ofrecen servicios gratuitos durante la temporada de impuestos, aquí te tenemos más información sobre dónde y cómo conseguir asesoría gratis para la declaración de impuestos.

