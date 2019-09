James Martin/CNET

¿Comprar o no comprar los nuevos iPhone 11, iPhone 11 Pro y iPhone 11 Pro Max? He ahí el dilema. Apple lanzó sus nuevos productos, se cumplieron la mayoría de los rumores, y ahora te vamos a contar los detalles que más decepcionaron a la redacción de CNET en Español sobre los nuevos dispositivos.

Por cierto, si te preguntas qué iPhone comprar en este momento, aquí tienes una comparativa entre los iPhone de 2018 y iPhone 2019.

Decepciones del iPhone 11

Apple lanzó el nuevo iPhone 11 promocionando su precio de entrada económico de US$699. Sin embargo, cuando investigamos un poco más podemos darnos cuenta de que este dispositivo solo tiene 64GB de RAM, y no está bien equilibrado en otras características que tienen teléfonos de la competencia.

Por ejemplo, el Galaxy S10E de 128GB cuesta US$749, y aunque el iPhone 11 del mismo almacenamiento cuesta igual, lo cierto es que no tiene algunas funciones extra que los celulares de gama alta del último año incorporan, como la carga reversible -- ideal para cargar tus AirPods en el camino -- o un cargador de carga rápida en la caja como los iPhone 11 Pro -- y que si lo compras por separado cuesta US$35.

A continuación te detallamos la lista de decepciones que la redacción encontró en este celular:

Almacenamiento de entrada bajo: 64GB podrían no ser suficiente para almacenar juegos de Apple Arcade, descargar series y películas de Apple TV Plus y tener todos tus documentos y documentos.

64GB podrían no ser suficiente para almacenar juegos de Apple Arcade, descargar series y películas de Apple TV Plus y tener todos tus documentos y documentos. Pantalla LCD y resolución HD+: No es OLED como la de sus hermanos mayores, y tampoco Full HD para ver mejor tus películas de Netflix o series de Apple TV Plus. Además, la tasa de actualización es de 60Hz, cuando la mayoría de celular ya incluye al menos 90Hz, que se ha convertido en el estándar de la industria.

No es OLED como la de sus hermanos mayores, y tampoco Full HD para ver mejor tus películas de Netflix o series de Apple TV Plus. Además, la tasa de actualización es de 60Hz, cuando la mayoría de celular ya incluye al menos 90Hz, que se ha convertido en el estándar de la industria. No posee USB tipo C: Se considera la evolución lógica del puerto Lightning, los MacBook y iPad Pro de última generación lo incorporan, y el iPhone no, lo cual rompe el ecosistema a los usuarios multidispositivo.

Se considera la evolución lógica del puerto Lightning, los MacBook y iPad Pro de última generación lo incorporan, y el iPhone no, lo cual rompe el ecosistema a los usuarios multidispositivo. Sin cargador rápido en la caja: Apple dijo que el celular es compatible con carga rápida -- como los celulares de la empresa del año pasado -- pero no incluyó el cargador rápido como en los iPhone 11 y iPhone 11 Pro.



Apple dijo que el celular es compatible con carga rápida -- como los celulares de la empresa del año pasado -- pero no incluyó el cargador rápido como en los iPhone 11 y iPhone 11 Pro. Sin carga reversible: Una demanda de los usuarios, sobre todo ahora que los AirPods son compatibles con carga inalámbrica.

Puntos negativos de los iPhone 11 Pro y iPhone 11 Pro Max

Apple presentó dos teléfonos de clase superior, los iPhone 11 Pro y iPhone 11 Pro Max. Y la empresa dijo que eran "Pro", porque eran los mejores productos que habían creado hasta la fecha, sin embargo, ¿es realmente oro todo lo que brilla?

En la redacción de CNET en Español hemos encontrado varios puntos negativos a los dos nuevos iPhone de gama alta. Mientras que los comentarios generales continúan quejándose del almacenamiento inicial de 64GB o de que por el alto precio, no incluyera unos AirPods, algunas quejas también estaban relacionadas a que no hubiera un modelo 5G. Sin embargo, nosotros creemos que no es necesario en este momento, ya que esta tecnología aún funciona en muy pocos lugares.

A continuación, las decepciones sólidas que el equipo encontró en los iPhone 11 Pro y iPhone 11 Pro Max.

Mala relación almacenamiento-precio: De nuevo, un almacenamiento inicial de 64GB parece poco y cuesta mucho. El iPhone 11 Pro cuesta US$999 con esta capacidad base, y el Galaxy Note 10 de 6.3 pulgadas con 256GB vale US$949. El iPhone 11 Pro Max de 256GB cuesta US$1,249, mientras que el Galaxy Note 10 Plus de la misma capacidad vale US$1,099.

De nuevo, un almacenamiento inicial de 64GB parece poco y cuesta mucho. El iPhone 11 Pro cuesta US$999 con esta capacidad base, y el Galaxy Note 10 de 6.3 pulgadas con 256GB vale US$949. El iPhone 11 Pro Max de 256GB cuesta US$1,249, mientras que el Galaxy Note 10 Plus de la misma capacidad vale US$1,099. Diseño feo: Aunque el diseño base es similar al de los iPhone del año pasado, lo cierto es que el nuevo cuadrado para las cámaras no es exactamente lo más sexy de este dispositivo. El color verde tampoco enamora a nadie, aunque ahora tiene una capa mate que hace el celular más elegante.

Aunque el diseño base es similar al de los iPhone del año pasado, lo cierto es que el nuevo cuadrado para las cámaras no es exactamente lo más sexy de este dispositivo. El color verde tampoco enamora a nadie, aunque ahora tiene una capa mate que hace el celular más elegante. No tiene carga reversible: De nuevo, una utilidad que ningún iPhone posee y que es muy útil para recargar tus audífonos.

De nuevo, una utilidad que ningún iPhone posee y que es muy útil para recargar tus audífonos. Cargador rápido: Apple incluyó finalmente un cargador rápido en estos teléfonos de 18 vatios, pero la competencia ya incluye desde hace tiempo de 25 vatios y hasta 20 vatios en celulares gama alta más económicos.

Apple Watch Series 5: ¿Comprarlo?

Y por último no podemos dejar de lado al Apple Watch Series 5. La empresa lanzó una renovación del reloj inteligente, y no incluyó monitorización del sueño, algo que la mayoría de relojes inteligentes incorpora actualmente. Sin embargo, la empresa incorporó algunas mejoras, entre las que se encuentra la pantalla siempre encendida -- otro detalle que muchas empresas ya poseían.

Si tienes más desilusiones o si quieres contarnos las cosas que te enamoran de los nuevos dispositivos de Apple, déjanos un comentario.