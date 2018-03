Andrew Hoyle/CNET

Los Galaxy S9 y S9 Plus nos han dado muchas razones para elegirlos por encima de otros dispositivos Android o iOS que existen en el mercado, sin embargo no podemos hacernos de la vista gorda, también hay algunos detalles que nos han decepcionado de estos dos teléfonos.

Se parecen mucho al Galaxy S8

Los Galaxy S9 y S9 Plus se parecen mucho a los teléfonos Galaxy S8 lanzados por Samsung el año pasado. Ambos mantienen el mismo material y acabado de 2017. Eso sí, al menos la empresa cambió de sitio el sensor de huella dactilar a la parte inferior de la cámara, un reclamo constante hasta ahora, puesto que se encontraba justo a la derecha del sensor, haciéndolo ligeramente incómodo de usar.

Los AR emojis no funcionan del todo bien

Aunque han sido la gran novedad de Samsung, en nuestras primeras pruebas los AR emojis se sienten inestables. Si te creas tu propio avatar lo verás temblar cuando haces determinados gestos, dándote una sensación de que no es un software acabado o depurado. Lo mismo puede sucederte con los AR emojis que vienen predeterminados en el app.

La doble cámara no llega a todos

Si hasta ahora los dos teléfonos estrella de Samsung habían tenido más similitudes y menos diferencias, ahora no sólo cambian en su tamaño o en su memoria RAM. El Galaxy S9 no estrena la cámara dual del Galaxy S9 Plus, y eso es una decepción muy grande para los usuarios de teléfonos más pequeños.

El desbloqueo facial no es muy seguro

Samsung mantiene una "exención de responsabilidad" en los Galaxy S9 y S9 Plus, en donde advierte que las personas o cosas que se parezcan a ti podrían desbloquear tu dispositivo. Además indica que el desbloqueo facial es menos seguro que el patrón, el PIN o la contraseña.

Intelligent Scan es lento e impreciso

En nuestras primeras impresiones hemos podido determinar que Intelligent Scan, la función que utiliza el reconocimiento de iris y el facial para desbloquear tu dispositivo, falla en no pocas ocasiones.

Samsung explica en su exención de responsabilidades algunos factores que pueden impedir un correcto reconocimiento, y no son pocos: el uso de sombreros, lentes de contacto, párpados caídos, exceso de movimiento e incluso si la iluminación varía mucho respecto al momento en que se registraron la cara o el iris.