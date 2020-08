Death on the Nile: La nueva película del detective Poirot ya tiene tráiler

Captura de pantalla por Gonzalo Jiménez/CNET

El detective Hercule Poirot se enfrenta a otro crimen que resolver en Death on the Nile, de la que 20th Century Studio lanzó su primer tráiler el martes, 19 de agosto. La película está dirigida por Kenneth Brannagh, quien también interpreta a Poirot y coprotagoniza el filme con Gal Gadot y Armie Hammer. Su estreno en cines está previsto para el 23 de octubre de 2020.

Death on the Nile está basada en la popular novela de misterio de Agatha Christie. Brannagh ya dirigió y protagonizó otra historia de Poirot en 2017, al adaptar Murder on the Orient Express, con Johnny Depp, Penélope Cruz y Daisy Ridley, entre otros. Este fime recaudó US$352,789 en la taquilla global, según Box Office Mojo.

La película sitúa su trama en un viaje por el río Nilo, en Egipto, abordo de un lujoso buque de vapor en el que la luna de miel de una adinerada pareja se ve interrumpida por una serie de muertes violentas. Un amor obsesivo es el telón de fondo de una historia en la que muchos personajes esconden secretos y motivaciones. Hercule Poirot será el encargado de resolver el misterio de estos crímenes.

El estudio también difundió el primer póster oficial de la película.

All aboard! Check out the new poster for #DeathOnTheNile, in theaters this October 23rd. pic.twitter.com/jPo0OKduEj — Death on the Nile (@DOTNMovie) August 19, 2020

Además de Branagh, Gadot y Hammer, Death on the Nile incluye en su elenco a Emma Mackey (Sex Education), Letitia Wright (Black Panther), Rose Leslie (Game of Thrones), Annette Bening, Ali Fazal, Sophie Okonedo, Tom Bateman, Dawn French, Jennifer Saunders y Russell Brand.

Death on the Nile se estrena el 23 de octubre de 2020 en cines.