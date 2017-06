En medio de críticas por la "occidentalización" de sus personajes, Netflix divulgó el jueves el segundo tráiler de Death Note, una película inspirada en el famoso manga escrito por Tsugumi Ohba y Takeshi Obata.

Como manga, Death Note fue un fenómeno de ventas en Japón cuando fue publicado originalmente en 2003. Su éxito dio origen a un animé (2006), una novela (2006), tres videojuegos (2007-2008), cuatro películas en Japón y una miniserie, todas en Japón.

Y ahora le toca el turno a la versión estadounidense de Netflix.

Según la sinopsis oficial, Death Note "sigue a un estudiante de secundaria (llamado Light Tuner) que se encuentra con un cuaderno sobrenatural; si el dueño escribe el nombre de alguien en él mientras que visualiza su rostro, él o ella morirá. Intoxicado con sus nuevas habilidades divinas, el joven comienza a matar a aquellos que considera indignos de vivir".

Esta película original de Netflix es dirigida por Adam Wingard (The Blair Witch) y protagonizada por Nat Wolff (Paper Towns), Margaret Qualley (The Leftovers), Lakeith Stanfield (Get Out) y Willem Dafoe (Spider-Man) como la voz de Ryuk.

Tanto por la historia como por el tráiler, resulta claro que Death Note está dirigida al público adulto, por sus gráficas escenas de violencia y muerte.

El director de la película, Adam Wingard, ha defendido en Twitter que su adaptación haya trasladado la acción de Japón a Estados Unidos, con personajes caucásicos. "No hay una conspiración para remover la cultura japonesa de Death Note".

Death Note se estrena el próximo 25 de agosto en Netflix.

¿Quieres seguir toda nuestra cobertura de cine, televisión y entretenimiento? Dale "Me Gusta" a nuestra página especial en Facebook.