Joe Lederer/Twentieth Century Fox

¿Contribuiste a esos US$783.1 millones en la taquilla global que recaudó Deadpool en 2016, convirtiéndose en la novena película más taquillera del año? (Toda una hazaña para un título con un presupuesto de "sólo" US$58 millones y no recomendado para menores de 17 años). Si es así entendemos que debes estar con muchas ganas de ver esta secuela en la que destacan Cable (Josh Brolin) y el debut en el cine del famoso equipo X-Force de las historietas.

Deadpool 2 está protagonizada por Ryan Reynolds, como el irreverente superhéroe de Marvel, famoso por romper la cuarta pared y hablarle al público. La secuela está dirigida por David Leitch (John Wick), quien reemplaza al director del filme original, Tim Miller, que abandonó el proyecto por diferencias con la estrella del filme, Ryan Reynolds.

Sinopsis

En Deadpool 2 nuestro protagonista Deadpool (Ryan Reynolds) debe proteger a un joven mutante (Julian Dennison), perseguido por Cable (Josh Brolin), un soldado mutante con un brazo mecánico y que puede viajar en el tiempo. Para vencer a Cable, Deadpool reúne a un grupo de mutantes con superpoderes llamado X-Force, entre los que figura Domino (Zazie Beetz) y Bedlam (Terry Crews), entre otros.

Twentieth Century Fox

Reseña o crítica

Deadpool 2 -- igual que la primera parte de esta saga sobre un antihéroe mutante dado a decir palabrotas, interpelar al espectador directamente y matar sin pudor -- no es para todos. Para empezar su calificación R en Estados Unidos (equivalente a no recomendado para menores de 17 años) se la desaconseja a los adolescentes más jóvenes (un grupo habitual entre el público de las películas de superhéroes). Pero es que tampoco le recomendaríamos este título a gente con aversión a la sangre, la vulgaridad, la maquinaria de Hollywood o la incorrección política.

Para todos los demás, Deadpool 2 se deja ver. O se deja ver tanto como lo hacía la primera película. Ryan Reynolds repite en ella como el siempre afilado y no dispuesto a callar Wade Wilson/Deadpool y se estrena en esta entrega además como coguionista junto a Rhett Reese y Paul Wernick, que escribieron a dúo la primera.

Nos atreveríamos a decir que la presencia de Reynolds a las teclas se deja intuir. Por un lado los chistes meta y metiéndose con su persona son más presentes todavía que en la primera película. Como el momento en el que su personaje firma "Ryan Reynolds" en una caja de cereales con la cara de Wolverine (Hugh Jackman). O una referencia a la desafortunada Green Lantern que el actor debería no haber hecho nunca.

Pero esa nueva función de Reynolds como coguionista podría ser también responsable de un tono un poco más edulcorado -- y dado al sentimentalismo -- que impregna toda esta historia y que no habíamos detectado en Deadpool. Algunas secuencias de muerte -- y en realidad no es ningún spoiler decir que en Deadpool 2 abundan los difuntos -- tienen más azúcar y momentos para la lagrimita fácil de lo que parece adecuado para una película irreverente que quiere reírse de todo y de todos.

Por lo demás Deadpool 2 incluye todos los ingredientes que esperábamos de ella: Clásicos musicales que no nos apetecía volver a escuchar (como el "All Out of Love" de Air Supply o el "Take on Me" de a-ha); sangre y violencia desmesuradas; un malo, Cable, en el enésimo papel en el que podremos ver a Josh Brolin este verano (además de Avengers: Infinity War y Sicario: Day of the Soldado); rotura de la cuarta pared de la mano de Deadpool mirando directamente a cámara y preguntándole al espectador cosas como si está contento por haberse dejado a los niños en casa (tras comprobar lo sangriento que es el inicio de la película); incorrección política que se atreve con todo (hasta referencias a lo creepy que es Jared Kushner hay); y chistes, muchos chistes.

20th Century Fox

Chistes sobre lo muy parecidas que son en realidad el "Papa can you hear me?" de Yentl y la canción "Do You Want to Build a Snowman?" de Frozen. O sobre que Canadá es el planeta en el que todo el mundo es peor que Deadpool/Ryan Reynolds y él puede ser su Superman.

Aunque lo mejor de Deadpool 2 sean sus muchas bromas meta sobre la industria cinematográfica. Como cuando Deadpool va a la Mansión X. "Pensé que el estudio nos echaría un cable y pondrían al menos a uno de los X-Men famosos", dice ante la ausencia de Wolverine, Magneto, Mystique y compañía. "Eres muy oscuro. ¿Estás seguro de que no eres del universo DC?", le dice Deadpool a Cable cuando lo conoce. Y luego se dedica a fichar a los integrantes de la X-Force, para combatir a Cable, como si de una sesión de casting se tratara y con la intención expresa de tener suficientes personajes como "para hacer durar la franquicia 10 años". También se refiere al hecho de que Cable sólo pueda volver a viajar en el tiempo una vez porque tiene cargas limitadas para hacerlo, como "una escritura del guión perezosa".

Así que sí, si eres fan del sentido del humor irreverente o te gusta ver cómo Hollywood se ríe de sí mismo, mientras trata de ganar el máximo de dinero en taquilla, Deadpool 2 es para ti. También puedes ir a verla simplemente para ver el rumorado cameo de Brad Pitt en la película. Te advertimos que si parpadeas, te lo perderás. O simplemente porque tal como se encargan de recordarnos en los títulos de cierre de Deadpool 2, la producción de este título le ha dado trabajo a 15,000 personas.

Elenco

En Deadpool 2 participan Ryan Reynolds (Deadpool/Wade), Morena Baccarin (Vanessa), T.J. Miller (Weasel), Josh Brolin (Cable/Nathan Summers), Bill Skarsgård (Zeitgeist), Zazie Beetz (Domino/Neena Thurman) y Terry Crews (Bedlam).

Tráiler

La película ha emitido dos tráilers oficiales, pero, en la tradición irreverente del filme anterior, divulgó un avance con una introducción en la que el personaje de Deadpool parodia al artista Bob Ross, famoso en los años 80 del siglo pasado, en los que daba clases de pintura por televisión.

Además, como el personaje de Cable (Josh Brolin) podía ser poco conocido por el público en general, Deadpool 2 también lanzó un avance introduciendo al superhéroe de Marvel.

Fechas de estreno

Deadpool 2 se estrena el 18 de mayo en Estados Unidos, España, México y el resto de Latinoamérica (salvo en Argentina, donde podrá verse un día antes, el jueves, 17 de mayo).

No te pierdas toda nuestra cobertura sobre cine y series en la sección de cultura popular de CNET en Español.

¿Quieres seguir toda nuestra cobertura de cine, televisión y entretenimiento? Dale "Me Gusta" a nuestra página especial en Facebook.