Ryan Reynolds desmiente que aparecerá en nueva película de Wolverine

Actualización [29 de diciembre, 7:00 am PST]: El actor Ryan Reynolds, quien encarnó al superhéroe en Deadpool (2016) desmintió anoche en Twitter que el personaje aparecerá en Logan, la nueva película de Wolverine con Hugh Jackman, como divulgó ayer The Wrap.

Sadly, not true. Prisoner 24601 is on a solo mission. https://t.co/5czBmMRfY1