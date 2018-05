20th Century Fox

En 1983 Marvel lanzó la historieta New Mutants, un spin-off de los X-Men que buscaba complementar al exitoso cómic Uncanny X-Men. La historieta se mantuvo en venta hasta 1991 cuando fue sustituida por un nuevo grupo de superhéroes llamado X-Force. Así, la mayoría de los personajes de New Mutants continuaron sus historias en X-Force.

X-Force se diferenció de los X-Men en cuanto a que era más un grupo de choque militar liderado inicialmente por Cable. La lista original de integrantes incluía a:

Cable



Domino



Shatterstar



Cannonball



Boom Boom



Feral



Warpath



En 2008, el cómic fue remozado, acentuando más el aspecto militar y las operaciones encubiertas, y que no tenía problemas con asesinar a quien representara una amenaza. Entre sus miembros estaban:

Wolverine



X-23



Warpath



Wolfsbane



En 2010, la historieta recibió un nuevo título, Uncanny X-Force, y pasó a tener como miembros a:

Wolverine



Deadpool



Psylocke



Fantomex



Archangel

Esta fue una de las alineaciones más populares de la X-Force pues asumió un aspecto más oscuro y serio. La primera misión del grupo consistió en asesinar a un niño quien habría de convertirse en el futuro en un supervillano mutante dedicado al mal. Las discusiones morales y la tensa interacción entre los personajes dio origen a momentos entretenidos muy bien escritos.

Hubo muchas encarnaciones diferentes de este grupo con el pasar de los años, pero la mencionada en el párrafo anterior luce como la esencial. Los últimos ejemplares de X-Force se publicaron de 2014 a 2015. En la actualidad no hay cómics de la X-Force en circulación.

En la película Deadpool 2, el Deadpool interpretado por Ryan Reynolds reúne a su propia X-Force, formada por los siguientes integrantes (no incluyendo a Deadpool).

Domino (Zazie Beetz)



Bedlam (Terry Crews)



Shatterstar (Lewis Tan)



Vanisher (Spoiler)



Zeitgeist (Bill Skarsgard)



Peter (Rob Delaney)



La primera misión del grupo es uno de los momentos estelares de la película. No obstante, para evitar spoilers, mientras menos digamos, mucho mejor. De hecho, ya hay una película sobre la X-Force en preproducción en el estudio Twentieth Century Fox, que será escrita y dirigida por Drew Goddard. Junto con Joss Whedon, Goddard coescribió la película Cabin in the Woods, un filme que deberías ver pues es asombroso.

La película de la X-Force no tiene todavía fecha de estreno, pero los reportes indican que Ryan Reynolds repetirá en su papel de Deadpool; no obstante, no se han confirmado la participación de otros miembros del elenco.

¿Veremos la misma alineación que figuró en Deadpool 2? Quién sabe. La lista de los párrafos previos apenas rasga la superficie. En sus 25 años de publicación, la X-Force ha visto una tonelada de personajes diferentes ir y venir dentro del grupo. Así que Twentieth Century Fox y Goddard tienen a muchos superhéroes de los que escoger.

Y, para añadir más confusión al tema, también hay una película de los New Mutants prevista para estrenarse el 2 de agosto de 2019. Si este filme hará un crossover con la X-Force está por verse.

Deadpool 2 se estrenó en las salas de cine de Estados Unidos el 18 de mayo.

