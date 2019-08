Dead to Me 2: Trama, fecha de estreno y todo lo que debes saber

Christina Applegate y Linda Cardellini lo consiguieron. Su buena química funcionó y Netflix renovó Dead to Me para una segunda temporada, una serie que recuerda los momentos más brillantes de Desperate housewives.

Dead to Me es una comedia de 10 episodios que no superan la media hora de duración cada uno. De manera que la serie se consume rápidamente, lo que multiplica su valor.

La historia gira en torno a dos mujeres que se conocen en un grupo de apoyo para trabajar el duelo. La viuda Jen Harding (Applegate) busca descubrir quién atropelló a su marido y Judy Hale (Cardellini) enfrenta el fracaso de una propuesta matrimonial. En medio de ese dolor, la amistad es un salvavidas.

¿De qué va la segunda temporada?



Dead to Me se estrenó en mayo, pero antes de que los usuarios pudieran valorarla, ya se había dado el visto bueno para una segunda temporada.

Lo más comentado por la comunidad que la ha visto son los cliffhangers que se utilizan al final de cada episodio para enganchar al espectador. Cualquier persona que haya podido oler en la sinopsis una trampa, no será sorprendido. Sin embargo, cuando sepa que lo que une a las dos protagonistas es la muerte del señor Harding, sí lo estará.

"Dado cómo termina la temporada 1, Jen y Judy se necesitan ahora más que nunca. En lugar de que una le haya guardado un secreto a la otra, ambas guardan un secreto de todos los demás", dijo Liz Feldman (2 Broke Girls), creadora de la serie al portal Newnownext sobre lo que viene.

Más allá del secreto como un artilugio para tener a los espectadores pegados a la pantalla, Dead to Me ha sido aplaudida por la manera que aborda temas delicados y otros rutinarios, como los abortos, los embarazos, las mastectomías, la crianza de los hijos, las relaciones sexuales y las dinámicas entre hombres y mujeres, de una manera natural, en una comedia muy negra.

En consecuencia, es probable que la segunda temporada simplemente presente más de estos tópicos que forman parte de la vida diaria, pero con mucho ingenio.

Elenco y equipo de producción

Feldman seguirá al mando como showrunner de la segunda temporada y Jen (Applegate) y Judy (Cardellini) regresarán como protagonistas.

Según Digital Spy, portal de entretenimiento, también volverían: Christopher (Max Jenkins), el socio comercial de bienes raíces de Jen; Henry (Luke Roessler), el hijo menor de Jen; Charlie (Sam McCarthy), hijo adolescente de Jen; Abe (Ed Asner), un residente en el centro de asistencia donde trabaja Judy y el policía Nick (Brandon Scott).

Quien no regresaría es James Marsden (Steve), básicamente porque el personaje está muerto.

Fecha de estreno

El 3 de junio, Netflix publicó una foto en su cuenta de Twitter, asegurando que "muy pronto" tendríamos noticias de la nueva temporada:

Sin embargo, hasta el momento no se ha revelado la fecha de estreno de los nuevos episodios ni el tráiler. Se especula que podría estar lista para el primer semestre de 2020. Apenas den luces sobre este tema, actualizaremos esta nota.