DC FanDome se celebrará ahora en dos fechas

Warner Bros. Pictures

El evento virtual DC FanDome se extiende hasta el próximo mes. La parte inicial de este evento virtual gratuito para fanáticos de las historietas, películas, juegos y series televisivas de DC está fijado para el sábado 22 de agosto, con un evento añadido el 12 de septiembre de 2020, según reportó previamente por la página Web hermana de CNET en Español, GameSpot.

Los paneles del fin de semana del 22 de agosto incluyen The Suicide Squad dirigida por James Gunn, Wonder Woman 1984, The Flash y The Batman, entre otras. El bloque de ocho horas está hecho de paneles del escenario bautizado como Salón de los Héroes (Hall of Heroes), equivalente virtual de lo que sería el escenario principal en una convención.

El 12 de septiembre habrá una segunda convención virtual, con hora de inicio a las 1 p.m. hora del Este de EE.UU. (10 a.m. PT). Su nombre es DC Fandome: Explore the Multiverse, y permitirá a los usuarios ajustarla a su gusto al crear su propia agenda de una selección de paneles on-demand.

Reproduciendo: Mira esto: Súbete a una montaña rusa real de Batman con las Gear...

"Esta es una vía increíble de satisfacer a nuestros fanáticos y ofrecerles el doble de la experiencia DC FanDome", dijo Jim Lee, presidente creativo de DC Comics, en un comunicad. "Viendo todas las reacciones en tiempo real en las redes sociales, nos dimos cuenta de que la única manera de hacerle justicia a DC FanDome era permitiéndole que evolucionara y se expandiera en dos eventos únicos".

Ambos eventos durarán 24 horas y no está claro si los paneles estarán disponibles en una fecha posterior. GameSpot reportó que DC tiene previstas más sorpresas para quienes asistan al evento del sábado 22 de agosto.