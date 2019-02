Serie animada de David Fincher en Netflix ya tiene tráiler y fecha de estreno

Netflix

Netflix divulgó el jueves el primer tráiler de su nueva serie antológica de dibujos animados Love, Death & Robots y dio a conocer su fecha de lanzamiento: el próximo 15 de marzo.

Es un proyecto dirigido al público adulto y contará 18 historias que prometen acción, violencia y escenas subidas de tono, como caracteriza a algunas de las películas de sus creadores, David Fincher (Mindhunter, Fight Club, Seven) y Tim Miller (Deadpool).

Black Mirror puso de moda nuevamente las series antológicas. Jordan Peele (Get Out) está desarrollando un reboot de la serie The Twilight Zone para la plataforma CBS All Access y ahora Netflix prepara su primera serie antológica de animación, Love, Death & Robots. Nota de redacción: CBS All Access forma parte de CBS, a la que pertenecen CNET y CNET en Español.

Según el comunicado de Netflix, Love, Death & Robots es una "colección de cortos de animación cuyo género va desde la ciencia ficción hasta la fantasía, pasando por el terror y la comedia. Los episodios son fáciles de ver pero difíciles de olvidar y tienen un enfoque narrativo muy atrevido".

Fincher es un fanático del cine de animación y durante años intentó sin éxito producir una nueva versión del filme animado Heavy Metal (1981). Y Tim Miller dirigió en 2003 el cortometraje animado Rockfish y cofundó en 1995 el estudio de animación Blur Studio, que produce efectos visuales y cinemáticos para videojuegos. Así que ambos tienen experiencia en este medio.

Netflix

"Love, Death & Robots es mi proyecto soñado, combina mi pasión por la animación y por las historias sorprendentes. Las películas de sesión nocturna, los cómics y los libros y revistas de ciencia ficción me han inspirado durante décadas pero estaban relegadas a la cultura periférica de los geeks y los nerds de la que yo era parte. Me entusiasma que hoy la animación para adultos ya forma parte de una conversación creativa mucho más amplia que antes", explicó Miller en el comunicado de Netflix.

La serie Love, Death & Robots consiste en 18 episodios, no relacionados entre sí, con una duración que oscila de entre 5 y 15 minutos. Esta flexibilidad también se manifestará en los tipos de animación empleados, que variará desde la animación tradicional (2D) a la creada de manera realista en computadora (CGI, por sus siglas en inglés).

Según el comunicado, la serie abordará historias sobre "productos lácteos con sentimientos, hombres lobo que son soldados, robots enloquecidos, monstruos de la basura, cyborgs que trabajan como cazarrecompensas, arañas alienígenas y demonios del infierno sedientos de sangre".

Love, Death & Robots se estrena en Netflix el 15 de marzo.

Nota de redacción: Este artículo se actualizó el 14 de febrero de 2019 a las 6:35 p.m. hora del Este de Estados Unidos (3:35 p.m. PST) para incluir el tráiler y la información sobre la fecha de estreno.

CNET Pop: Nuestro espacio dedicado al cine, las series y la cultura popular.

¿Quieres seguir toda nuestra cobertura de cine, televisión y entretenimiento? Dale "Me Gusta" a nuestra página especial en Facebook.