David Byrne's American Utopia plantea una utopía de la que es difícil no quedar prendado

Cortesía de TIFF

Si, como yo, echas de menos ir al teatro y este año disfrutaste con la película Hamilton, David Byrne's American Utopia podría ser justo lo que necesitas. Sobre todo si eres fan de la música de Talking Heads y de su cantante, David Byrne.

Dirigida por Spike Lee, American Utopia es la grabación de la obra de teatro musical que Byrne y un grupo de talentosos músicos hicieron en el Hudson Theatre de Broadway, en Nueva York, durante unas pocas semanas entre finales de 2019 y principios de 2020.

La película musical, que formó parte de la selección del Festival Internacional de Cine de Toronto, se estrena este 16 de octubre en HBO y es una buena ocasión para disfrutar de una experiencia colectiva desde la seguridad del hogar. American Utopia es una intersección entre teatro y concierto para tiempos en los que lamentablemente ninguna de esas prácticas se puede llevar a cabo.

Lee consigue dotar American Utopia de mucho sabor cinematográfico, careciendo esta película de características más teatrales como las que sí tenía Hamilton. El musical está filmado a menudo no solo desde el punto de vista del público, sino también desde el mismo escenario, permitiéndole al espectador tener una perspectiva envolvente.

Tal vez la escenografía contribuya a dotar precisamente esta obra de un look no tan teatral. La puesta en escena se ha diseñado en color gris y un escenario simple y falto de mobiliario, con un aspecto elegante y neutro a la vez. Tanto Byrne como sus músicos van vestidos también con trajes grises. Unos trajes eso sí, que dan la sensación de ser perfectamente cómodos y con los que los intérpretes incluso hacen coreografías de baile, además de tocar instrumentos.

Parte de esa elegancia y minimalismo que empapan toda esta obra se debe también al hecho de que Byrne y el resto de músicos vayan descalzos. Prácticamente hipnótico es el tema musical "Toe Jam" en el que vemos los pies de varios intérpretes en primer plano y moviéndose por el escenario al ritmo de la música.

HBO

Igual que en el caso de Hamilton, American Utopia invita a disfrutar de esta experiencia audiovisual a base de imágenes y música y a revisitarla después simplemente escuchando su banda sonora. El álbum de American Utopia está en Spotify y en él escucharás títulos clásicos y muy animados como "This Must Be the Place", "Once in a Lifetime" o "One Fine Day" también incluidos en la película.

Durante el musical, Byrne hace un llamado a la gente para que voten, dando estadísticas sobre el bajo porcentaje de voto en Estados Unidos. También hay un momento emotivo en el que Byrne versiona el tema de Janelle Monáe "Hell You Talmbout" y se hace un homenaje a las víctimas negras estadounidenses de la violencia policial. Byrne se refiere a este tema como "una canción sobre la posibilidad de cambio".

Byrne también llama la atención sobre el hecho que todo lo que se escucha durante la representación de American Utopia provenga de los músicos del escenario tocando en directo y nos muestra cómo se mezcla una canción añadiendo músicos e instrumentos musicales progresivamente para que el público vea cómo trabaja este grupo.

Lee consigue capturar prácticamente de forma íntegra la magia de una actuación en directo. Al terminar el concierto sigue a los músicos entre bastidores y nos muestra a Byrne y el resto de intérpretes saliendo del teatro en bicicleta y circulando por las calles de Nueva York.

El musical reflexiona sobre una utopía estadounidense vista desde la lente de Byrne y que es imposible que no le levante el ánimo del espectador. El título de esta película lo dice todo, esto es la utopía americana de David Byrne. Una utopía que a finales de 2020, después de un año difícil y con tanta incertidumbre en el ambiente, se hace especialmente atractiva.

