David Bowie pudo haber sido Rorschach en la película Watchmen

Rialto Pictures/StudioCanal

La carrera de David Bowie (1947-2016) en la gran pantalla incluyó interpretar a personajes como Jareth el Rey de los Goblins en Labyrinth (1986); el inventor Nikola Tesla en The Prestige (2006); el alienígena Thomas Jerome Newton en The Man Who Fell to Earth (1976); un vampiro en The Hunger (1983); y al artista pop Andy Warhol en Basquiat (1996). Y ahora sabemos que, al parecer, estuvimos a punto de ver al icono musical interpretar al personaje de Rorschach en la película Watchmen de 2009.

Alan Moore –quien cocreó el cómic <em>Watchmen</em> con el artista Dave Gibbons – reveló esta semana en la serie de entrevistas de la BBC Paperback Writers: Graphic Content que cuando el director Terry Gilliam planeaba hacer la versión cinematográfica de Watchmen, le contó a Moore que Bowie le había pedido interpretar el papel de Rorschach.

El personaje de Rorschach, también conocido como Walter Kovacs, es un despiadado vigilante justiciero enmascarado que busca castigar a todos los criminales, pase lo que pase. Cuando se trata del mal, él solo cree en lo blanco y lo negro, sin matices grises. Su máscara muestra una mancha de tinta en constante transformación que semeja los diseños vistos en las las pruebas Rorschach , de allí su nombre.

Warner Bros. Pictures

Gilliam eventualmente abandonó el proyecto y el director Zack Synder fue contratado para hacer su propia versión de la película <em>Watchmen</em> en 2009.

Ironías del destino, Bowie aparecería en el filme de Snyder..., por decirlo de alguna manera. El actor J.R. Killigrew interpreta una versión de David Bowie en una escena ambientada en las afueras de la discoteca Studio 54 en 1977. Así que si bien Bowie no aparece técnicamente en Watchmen, su nombre sí está.

En vez de Bowie, el actor Jack Earle Haley fue seleccionado para interpretar a Rorschach en la película. "Hay un mundo alternativo que solo podemos imaginar", dijo Moore en la entrevista.

Por ahora, los tendrán que conformarse con ver la nueva adaptación sin Bowie: la serie televisiva Watchmen, que HBO estrena el 20 de octubre.