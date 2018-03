Los datos de Facebook se usan para rastrear sospechosos: reporte

Getty

Cuando el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en ingles) intenta rastrear sospechosos, una de las herramientas que utiliza la agencia puede emplear datos de backend de Facebook, de acuerdo con un reporte de The Intercept.

Por ejemplo, mientras estaba buscando a un hombre en Nuevo México el año pasado, ICE pudo obtener un registro de cuándo el hombre accedió su página de Facebook así como también las direcciones IP de cada uno de esos intentos de acceso, de acuerdo con documentos obtenidos por The Intercept a través de una solicitud de documentos públicos.

Sin embargo, Facebook dijo que ICE realizó una solicitud legal y legítima para una investigación que involucraba a un depredador de niños.

"Tomamos muy en serio las leyes para proteger a los niños de los depredadores, y respondimos a la solicitud válida de ICE [proveyendo] datos consistentes con nuestros estándares de divulgación de datos públicos", dijo un portavoz de Facebook en un comunicado. "ICE no identificó ninguna violación a la ley de inmigración en relación con su solicitud de datos a Facebook en este caso".

"Facebook no le provee a ICE o cualquier otra agencia con acceso especial a los datos para ayudarlos en el cumplimiento de las leyes inmigratorias", dijo el portavoz. "Requerimos que las autoridades provean una descripción detallada de las bases legales de su solicitud, y la rechazamos cuando encontramos deficiencias legales o pedidos de información vagos y poco específicos".

En un comunicado, un portavoz de ICE dijo que "no iban a comentar sobre las técnicas de investigación más allá de decir que en el transcurso de una investigación criminal, tenemos la habilidad de buscar citaciones, órdenes judiciales y mandatos judiciales para hacer que una empresa provea información que pueda ayudar en un caso".

El reporte de The Intercept llega en momentos en que Facebook está bajo un intenso escrutinio sobre la forma en que gestiona los datos de sus usuarios. La reputación de Facebook sufrió un gran golpe la semana pasada después de que salió a la luz el escándalo de Cambridge Analytica, una firma de consultoría que hizo uso indebido de los datos de 50 millones de usuarios de Facebook. De acuerdo con Facebook, los datos vinieron de la mano de Aleksandr Kogan, quien tuvo acceso a los datos de forma legítima pero luego violó la política de Facebook al compartir la información con Cambridge Analytica.

El presidente ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, se ha disculpado y ha detallado las maneras en que Facebook cambiará su plataforma. Sin embargo, el caso ha despertado preguntas sobre cómo Facebook protege los datos de sus usuarios.

Corrección el 27 de marzo a las 7:42 a.m. PT: Este artículo, siguiendo la información que apareció originalmente en The Intercept, inicialmente malinterpretó los objetivos de ICE. ICE estaba persiguiendo sospechosos no especificados.