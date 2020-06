Dark 3: Lo mejor y lo peor del cierre que decepciona y emociona por igual

El título de esta nota podría sonar confuso, pero es que así es Dark. La trama solo responde a una ley: la naturaleza del ser humano.

La tercera temporada se estrenó completa en Netflix el pasado 27 de junio de 2020 y esta entrega final tiene luces y sombras. El cierre es acorde con lo que nos prometían en la primera temporada, es decir, lo que crees que va a pasar, no es lo que acaba pasando. Incluso, los sesudos que sacaron un árbol genealógico y teorías sobre el Apocalipsis, tiraron todo al cesto de basura cuando esta tercera parte empieza a desdoblarse.

Entonces, visto lo visto, revisemos qué nos pareció acertado y qué no tanto en esta última temporada. Obviamente, la nota tiene spoilers, así qué si no has terminado la tercera temporada, vuelve cuando hayas unido "el principio y el final".

Lo bueno

Personajes sólidos

¿Cómo reaccionarías si te encuentras con tu yo del pasado o del futuro, incluso todos a la vez? ¿Cómo actuarías si te topas con tu abuelo, tía, madre o hija antes de que pudieran formar parte de tu familia? Los viajes en el tiempo y los mundos paralelos que relata la serie obligan al espectador a implicarse en la trama. Un mero descuido, un parpadeo y el hilo se pierde. Al mismo tiempo generan grandes retos en los protagonistas. En este sentido, reflejar esas emociones no debió ser sencillo para los actores y casi todos salen bien librados de tamaña empresa.

Es obvio que los intérpretes de Jonas (Louis Hofmann) y Matha (Lisa Vicari) tienen en sus espaldas el mayor peso, porque su relación es principio y fin, pero hay otros que también se llevan los aplausos. Por ejemplo, el personaje de Hannah Kahnwald, interpretado por Maja Schöne, la madre de Jonas. Su disertación sobe por qué a algunas personas les toca "todo", es decir, familia, amor, comprensión, y a otras solo una probadita, es maravillosa.

Hannah es una de las antagonistas de la serie, sobre todo por sus decisiones morales. Sin embargo, es tan poderosa su presencia y tan bien armado su razonamiento, que terminamos comprendiendo sus acciones. En el cierre, cuando habla de su embarazo, se da cuenta de que no necesita de otras personas para seguir adelante, algo que en el futuro generaría un quiebre en la familia Nielsen, por su relación con Ulrich (interpretado por Oliver Masucci).

Sin embargo, no hace falta hablar mucho para robarse la pantalla. Buen ejemplo de ello es lo que consigue el llamado "adulto desconocido" en el fichero de IMDB, con labio leporino que interpreta Jakob Diehl. En el argumento se nos revela que es el hijo de Jonás y Martha y es el encargado de poner todas las cosas en orden para que ocurran como deben ocurrir—desde lograr que se construya la central nuclear, se muera el padre de Helge o se incendie el refugio de Adam. Es decir, es quien resguarda que la historia se siga llevando a cabo de manera circular.

Este adulto desconocido, va a todos lados con su su yo niño y su yo viejo. El niño es interpretado por Claude Heinrich y el viejo por Hans Diehl. Esta tríada es lo más cercano a un momento caricaturezco en la serie que, lamentablemente, tiene muy poco humor en sus tres temporadas.

En general, cada personaje cumple con su rol y debe destacarse el trabajo de los directores. Los primeros planos, por ejemplo, de Ulrich cada vez que recuerda la pérdida de su hijo, o la de su esposa Kathrina, interpretada por Jördis Triebel, permiten que el sufrimiento de cada uno de ellos nos llegue hasta los huesos. Otro gran ejemplo es el rostro de Peter Doppler, interpretado por Stephan Kampwirth, en su vida como homosexual reprimido.

Efectos especiales

No hay gran originalidad al mostrar los mundos en cada época o los viajes al pasado, básicamente porque son los mismos escenarios aunque con diferentes diseños, pero resultan verosímiles.

El uso de las cuevas, las máquinas desarrolladas por el relojero H G Tannhaus, interpretado por Christian Steyer, y posteriormente perfeccionadas hasta llegar al "orbe" (ese objeto redondo), ademas de la "desaparición" de los cuerpos que nos rememoran a Star Trek, no son el centro de la historia. Y esto es un punto a favor de Dark.

Todos los efectos están allí para que el argumento avance, no para que se luzca el equipo técnico o de producción. A esto se debe sumar el buen trabajo en el maquillaje, para avejentar o rejuvenecer a algunos protagonistas.

El McGuffin

Es los dos últimos capítulos comprendemos cuál ha sido el error para generar este bucle y el motivo por el que la relación de Jonas y Martha no florecerá. "Tu mundo y el mundo de Eva nunca debieron existir. Pensaste que el origen de los dos mundos yace en la conexión de ambos mundos. Pero, en realidad, está fuera de ambos mundos. Nuestro pensamiento se rige por dualidades. Negro, Blanco. Luz y sombra. Tu mundo y el de Eva. Pero es un error. Nada está completo sin una tercera dimensión", le dice una anciana Claudia Tiedemann, interpretada por Lisa Kreuzer, a Adam, a cargo del veterano actor Dietrich Hollinderbäumer.

Y entonces es cuando se nos revela que todas las hipótesis para desentrañar el universo de Dark, no tienen sentido porque no se trata de dos mundos, ni de realidades alternas. La respuesta está en el origen del error.

"En el mundo que dio a luz al nudo, en donde todo se origina, se cometió un único error: Tannhaus en el mundo de origen, al igual que tú perdió a alguien. Y como tú, intentó traer a ese alguien de vuelta de la muerte. En vez de eso, dividió y destruyó su mundo, creando así nuestros dos mundos", explica Claudia.

La conclusión es que el relojero, en el mundo original, perdió a su familia y al intentar crear una manera para maniobrar el tiempo y devolverlos a la vida, generó el caos y los dos mundos que vimos más definidos en la segunda temporada.

La historia de amor

A medida que Dark avanza, nos preguntamos si Jonas y Martha podrán vivir felices y comer perdices, pero todo se nos pone patas arriba cuando nos enteramos de que Adam es el mismo Jonas. Luego suceden una serie de desencuentros en los que cada amante parece engañar al otro. Por supuesto, no es hasta que nos releva el error, que le conseguimos sentido a estas decisiones.

"¿Crees que quedará algo de nosotros? ¿O eso es todo lo que somos? Un sueño. Y nunca existimos realmente", le pregunta Martha a Jonas. "No lo sé", responde él. Después de pensarlo un segundo, añade: "Estamos hechos el uno para el otro. Nunca dudes de eso".

Luego, en ese momento Avenger, en el que desaparecen porque nunca debieron existir, queda esa historia inconclusa. ¿Por qué inconclusa? Bueno, porque Hannah, de nuevo embarazada, no solo afirma tener un Deja Vu, en la cena final, sino porque se plantea llamar a su hijo Jonas. Así queda la mesa servida para una nueva hipótesis y tal vez una segunda temporada: si hay un Jonas, ¿por qué no habrá una nueva Martha?

El final

Baran bo Odar y Jantje Friese consiguieron crear un mundo muy particular en Dark, pero en el fondo, los personajes son representativos de cualquier sociedad. Si dejamos el lado fantástico, nos encontramos con individuos que sufren por su pasado.

La mentira, la ambición, el deseo, todas estas pasiones humanas que forman parte de la literatura y el cine están presentes en la serie alemana. Por eso el producto va más allá del viaje en el tiempo. Al final, como podemos comprobar, lo que desencadena el enfrentamiento entre los dos mundos, es un deseo muy humano: manipular el tiempo para volver a estar al lado de nuestros seres queridos.

Lo malo

La música

Es bastante extraño que Dark tenga un tema tan brillante de entrada, pero que luego su música resulte tan anticlimática, sobre todo en la ultima temporada. A pesar de que se rescata uno que otro tema de los años 80, el soundtrack y específicamente los arreglos de sus momentos dramáticos, no quedan en la memoria. Pensemos por un momento que esta serie se mueve entre el pasado, el presente y el futuro, eso habría dado para que nuestro oído se deleitara con grandes clásicos. Sin embargo, no fue el caso.

Tampoco las muertes de Jonas y Martha o incluso la apariencia de esa materia negra que se produce gracias a la partícula de Dios, poseen algún tipo de sonido reconocible que nos emocionara o nos entristeciera.

La lentitud para arrancar

Los tres primeros capítulos de Dark 3 tienes que verlo con una jarra de café negro y una guía en mano de quién es quién para no perderte. También necesitas un lápiz y un papel anotar lo nuevo que va sucediendo. Es sumamente confuso, agotador, oscuro y melancólico, como una canción de Nick Cave.

Es a partir del cuarto episodio que la temporada empieza a tomar calor. Es cierto también que la serie necesita su tiempo para que todas las piezas encajen. En ese sentido, la critica de Inverse da en el clavo: "En si misma, la tercera temporada de Dark es demasiado compleja, demasiado confusa, y con un ritmo demasiado raro como para hablar de ella como una buena temporada de televisión. Sin embargo, en contexto con las dos primeras temporadas, puede que se acabe percibiendo como uno de los mejores finales de ciencia ficción de la historia de la televisión, evitando todos los fallos y caídas de las series del pasado".

Las frases explicativas

Ya sea para avanzar o para aclararle al espectador, los personajes de Dark hablan mucho explícitamente en la tercera temporada. Es probable que los creadores se dieran cuenta de que habían llegado a una complejidad tal, que necesitaban aclarar muchas cosas y recurrieron a lo más fácil: que los protagonistas echen el cuento.

Por ejemplo, en determinado momento Martha dice a Adam: "Me engañaste como me engañó mi otro yo del futuro". También, como hemos visto, la conversación entre Claudia y Adam es excesivamente detallada, lo que deja en evidencia que los guionistas no encontraron una mejor forma para solucionar el lío en que se habían metido. Ese diálogo, en el que nos informan que hay un mundo "original", que no es el de Jonas y Martha, nos recuerda a aquellos monólogos de los villanos antes de develar cómo piensan acabar con el mundo.

El McGuffin

Como dijimos al principio de esta nota, en una serie en la que conviven los mundos, lo malo y lo bueno, es obvio que un recurso narrativo puede funcionar para bien o para mal. Cuando Claudia le explica a Adam que existe un tercer mundo, él responde: "La triqueta. ¿Hay un tercer mundo?". De verdad cuesta creer que un personaje que desarrolló todo un plan para dar con el Apocalipsis, que incluía matar a su amor del pasado, no se detuviera a pensar en una explicación externa, una vez que todo intento de reconducir su plan era infructuoso.

Como se lee muy bien en la crítica de NDTV: "A veces, la temporada 3 está tan ensimismada en trazar estos paralelismos que acaba pisando otra vez el terreno de la temporada 1. Y, como esta es la temporada final y la mayor parte del rompecabezas ya está en su lugar, reduce el papel de la mayoría de las versiones alternativas de los personajes"

Pero además, para que lo anterior tenga resultado, se dan unas cuantas decisiones inverosímiles o trabajadas muy a destajo, que sorprenden. Por ejemplo, Jonas acepta la nueva teoría de Adam, cuando el desfigurado ya había matado a Martha en una de las infinitas realidades, sin chistar demasiado. Pongámonos en la situación de Jonas: un tipo con la cara de Freddy Krueger te está diciendo que tiene una nueva manera de arreglar todo, a pesar de que uno de sus planes anteriores incluyó matar a tu novia, ¿le creerías?

En conclusión, para lo lento que "caminan" los tres primeros episodios de la tercera temporada, los últimos dos avanzan como el Correcaminos. Ese desbalance, propio de unos creadores que quieren sorprender al espectador —y lo consiguen— le juega en contra al cierre.

El final

Si todavía no has entendido el final Dark, vamos a repasarlo rápidamente: Adam, advertido por Claudia (por enésima vez), ayuda a que Jonas y la Martha del mundo alternativo para que lleguen al momento exacto para evitar la muerte del hijo, la nuera y nieta de Tannhaus, el relojero que creó la máquina del tiempo. Como consecuencia de esta intervención, los mundos de Adam (el mundo original de Dark) y el de Eva (el mundo alternativo) no existirán. Cuando evitan el accidente, Jonas y Martha desaparecen —como si Thanos hubiera chasqueado los dedos—, porque entonces el relojero nunca intentaría regresar a su familia de la muerte y por tanto no generaría los dos mundos alternativos.

Ese habría sido un final poético y hermoso. Pero no, le agregaron la cena en la que se deja abierto un nuevo posible bucle si nace un nuevo Jonas. ¿Era necesario? Solo si se hizo para abrir otra temporada, en cuyo caso, me sentiría bastante estafado.