Creador de Élite producirá serie en inglés para Peacock: reporte

El éxito de Netflix con la serie española La casa de papel no ha pasado desapercibido para otras plataformas de streaming.

Según un reporte de Deadline del miércoles, 12 de agosto, Darío Madrona, cocreador de la serie española Élite, será el showrunner de la nueva serie One of Us is Lying, para el servicio de streaming Peacock.

La serie One of Us is Lying es, según Deadline, un drama de misterio dirigido al público joven adulto. La historia está basada en la novela homónima escrita por Karen M. McManus y la adaptación seriada constará de ocho episodios.

¡No puedo decir que se cumpla un sueño porque nunca me había dado por soñar tanto! Happy like a partridge https://t.co/srLfvI2cEc — Darío Madrona (@esduroserverde) August 12, 2020

Peacock también reveló quiénes son los actores que integran su elenco: Marianly Tejada (The Purge), Cooper van Grootel (Go!), Annalisa Cochrane (Into the Dark: Pure), Chibuikem Uche (Ghost Draft), Jessica McLeod (You Me Her), Barrett Carnahan (Grown-ish) y Melissa Collazo (Swamp Thing).

Es un elenco coral, con muchos personajes protagonistas, al estilo de Élite y 13 Reasons Why. La serie cuenta la historia de lo que ocurre cuando cinco estudiantes de secundaria son enviados a un aula de castigo y solo cuatro salen con vida. Los cuatro alumnos son sospechosos del crimen y cada uno tiene algo que ocultar.

El episodio piloto fue escrito por Erica Saleh (Evil) y Madrona se hará cargo de producir la serie y coordinar al equipo de guionistas, además de ser productor ejecutivo.

Por ahora, Peacock no reveló la fecha de estreno de One of Us is Lying.