Daniel Craig será James Bond en nueva película: reporte

Agrandar Imagen Jonathan Olley/MGM

Craig. Daniel Craig.

Según un reporte del New York Times, el actor inglés -- quien en octubre de 2015 afirmó que "preferiría cortarse las venas que volver a interpretar a James Bond" -- volverá a encarnar al agente 007 en la próxima película de la franquicia.

Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), propietaria de los derechos cinematográficos del personaje, hizo un anuncio el lunes en la tarde en la página Web oficial de James Bond, en la que revelaba la fecha de estreno de la película 25 del agente 007.

"James Bond regresará a las salas de Estados Unidos el 8 de noviembre de 2019 con un estreno días previos en el Reino Unido y en el resto del mundo. Bond 25, la siguiente aventura en la franquicia, será escrita por Neal Purvis y Robert Wade", señaló el comunicado.

La película todavía no tiene nombre, y tampoco se han hecho anuncios oficiales sobre el elenco y quién será el director. Sin embargo, Brooks Barnes, del diario The New York Times escribió que el "regreso de Craig es un hecho consumado" y cita a dos personas involucradas en la negociación quienes hablaron con el periódico bajo la condición de anonimato para evitar conflictos con la productora Eon Productions y con MGM.

Además de la confirmación oficial de Daniel Craig en el papel del agente 007, también resta saber cuál estudio de Hollywood distribuirá Bond 25 en Estados Unidos. En abril pasado, la página Web The Wrap reportó que cuatro estudios se disputaban el proyecto: Warner Bros., Universal, Sony Pictures y 20th Century Fox.

Los guionistas Purvis y Wade han participado en la escritura de las seis últimas películas de James Bond, como Skyfall (2012) -- la más taquillera de toda la franquicia, según Box Office Mojo -- y Spectre (2015).

¿Quieres seguir toda nuestra cobertura de cine, televisión y entretenimiento? Dale "Me Gusta" a nuestra página especial en Facebook.