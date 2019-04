Daenerys se pasea por Nueva York disfrazada de Jon Snow y nadie la reconoce

Si estabas caminando estos días por Nueva York y viste a un tipo vestido como Jon Snow, es probable que hayas perdido la oportunidad de tu vida.

Emilia Clarke se disfrazó como el personaje de su compañero de reparto en Game of Thrones, Kit Harrington, y los ciudadanos de Nueva York ni se inmutaron. Incluso una mujer, rechazó la oferta de ver el episodio final de HBO con la actriz al asegurar que prefiere la serie The Walking Dead.

Otro momento gracioso sucede cuando "Daenerys" se pasea por Times Square, en donde nadie la reconoce. Incluso le pregunta a un vendedor de un kiosco si sabe dónde queda "El Muro".

A continuación puedes ver el hilarante video.

Seguro te estás preguntando si esto es una campaña promocional de Game of Thrones. Pues no, sí es una campaña pero para Same You, la organización no gubernamental fundada por Clarke, que está tratando de recaudar US$1 millón en conjunto con el Hospital de Rehabilitación Spaulding en Boston, para ayudar a descubrir nuevas formas de recuperación para adultos jóvenes después de una lesión cerebral.

Como se recordará, Clarke sufrió un aneurisma cerebral en 2011, prácticamente mientras rodaba la primera temporada de Game of Thrones. Posteriormente tuvo que operarse dos veces y aprender a hablar tras sufrir de afasia (pérdida de capacidad de producir o comprender el lenguaje).

Así que gracias a este gracioso video sabemos que a través de la plataforma de donación Omaze se puede hacer una donación para Same You y participar por un gran premio: ver el capítulo final de Game of Thrones al lado de la propia ¡Daenerys!

Realmente es una buena causa y una maravillosa recompensa.

Reproduciendo: Mira esto: 5 señales de que tú también vives en Game of Thrones