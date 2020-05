Da 5 Bloods: La película de Spike Lee en Netflix ya tiene tráiler

Netflix

Spike Lee hizo una película para Netflix con la guerra de Vietnam como tema central. Se titula Da 5 Bloods y su primer tráiler fue lanzado el lunes 18 de mayo. La película se estrena el 12 de junio.

El filme cuenta la historia de cuatro veteranos afroamericanos que regresan a Vietnam: Paul (Delroy Lindo), Otis (Clarke Peters), Eddie (Norm Lewis) y Melvin (Isiah Whitlock, Jr.). El grupo busca los restos de su líder de escuadrón caído en batalla (Chadwick Boseman) pero también quieren desenterrar un cargamento de barras de oro que ocultaron cuando eran soldados.

"Nuestros héroes, junto con el hijo de Paul (Jonathan Majors), luchan contra las fuerzas del hombre y la naturaleza mientras se enfrentan a los devastadores estragos de la inmoralidad de la Guerra de Vietnam", concluye la sinopsis.

Ganador de un Oscar honorario en 2016 y del Oscar a mejor guion adaptado en 2019 por BlacKkKlansman, Lee escribió el guion de Da 5 Bloods junto con Danny Bilson, Paul DeMeo y Kevin Willmott.

Además de Boseman, famoso por interpretar a Black Panther en el Universo Cinematográfico Marvel, Da 5 Bloods incluye en su elenco a varios actores regulares de las películas de Lee -- Delroy Lindo (Malcolm X), Clarke Peters (The Wire), Norm Lewis (Daytime Divas, Scandal) e Isiah Whitlock Jr. (BlacKkKlansman) -- junto con Jonathan Majors, Mélanie Thierry, Paul Walter Hauser, Jasper Pääkkönen, Johnny Trí Nguyễn, Lê Y Lan, Nguyễn Ngọc Lâm, Sandy Hương Phạm y Jean Reno.

La canción que se escucha en el tráiler es Time Has Come Today, interpretada por The Chambers Brothers.

No es la primera vez que Spike Lee aborda el tema racial en un conflicto bélico, pues ya abordó el tema de soldados afroamericanos combatiendo en la Segunda Guerra Mundial en la película Miracle at St. Anna (2008).

Da 5 Bloods –que tiene como título 5 sangres en Latinoamérica y Da 5 Bloods: Hermanos de sangre en España– se estrena el 12 de junio en Netflix.