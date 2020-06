Da 5 Bloods: Una idea importante que merecía mejor ejecución

¿Alguna vez te pasó en la escuela que hiciste una excelente investigación de un tema, pero tu ensayo final no la reflejó adecuadamente? Pues eso es justo lo que le pasó a Spike Lee con su película Da 5 Bloods para Netflix, que se estrena este 12 de junio.

La premisa es muy simple: El director nos dice, vía videos de la época, que los soldados afroamericanos en Vietnam estaban sirviendo a un país que, mientras tanto, mataba a sus líderes (Martin Luther King) y a sus esperanzas de una mejor vida, que incluso tras volver después de la violenta guerra nunca se les concedió.

Da 5 Bloods reúne a cuatro miembros afroamericanos de un pelotón del ejército estadounidense que peleó en Vietnam. Han vuelto al país asiático después de décadas para buscar los restos de su líder, muerto en la jungla (interpretado por Chadwick Boseman), y de un tesoro que dejaron enterrado ahí.

David Lee/Netflix

La primera hora —de esta cinta innecesariamente larga, algo que se está convirtiendo en un desafortunado hábito de las producciones de Netflix— sirve para conocer a estos complejos personajes. Paul (Delroy Lindo), es un fanático de Donald Trump que sufre del síndrome de estrés postraumático y de una relación complicada con su hijo David (Jonathan Majors), quien lo alcanza inesperadamente en Vietnam para unirse a la búsqueda. También conocemos a Otis (Clarke Peters), quien aprovecha el viaje para reunirse con su amante, una exprostituta local llamada Tiên (Lê Y Lan),y descubrir que tuvo con ella una hija birracial (Sandy Hương Phạm). En esta hora vemos la dinámica entre los cuatro excombatientes, su complicada relación con aquel país asiático y con su país natal y las cicatrices que han cargado por la vida. Hasta aquí todo muy bien.

Incluso, en esos primeros sesenta minutos, llegué a pensar que esta película de Lee mostraría cómo Estados Unidos le falló repetidamente a esos soldados afroamericanos: mandándolos a una guerra que no era suya y, luego, discriminándolos en su propia tierra. Sin embargo, el director no logra cumplir la premisa, a pesar de todo el contexto, datos y explicaciones que nos muestran vía documental (e incluso a través del diálogo de algunos personajes). Lee promete una cosa y acaba haciendo otra completa y decepcionantemente diferente.

Pero después, una vez que el grupo entra a la selva, la película pierde toda sutileza y se convierte en un filme de serie B de violencia extrema impulsada por la codicia. Si es que el director pretendió utilizar la sangre o las balas como una metáfora (quizá al hecho de que estos hombres nunca acaban por hallar reconocimiento y justicia, pero creo que estaría forzando el análisis), honestamente hubiera preferido que volviera a esa premisa original que parecía tan prometedora al principio. De hecho, aunque hay referencias al racismo, injusticia social e incluso al movimiento Black Lives Matters, para mí Do The Right Thing (1989) sigue siendo una película muy superior en cómo aborda el racismo. En Da 5 Bloods, ese importante y relevante tema de gran actualidad se pierde y acaba degradándose entre una violencia innecesaria, más apropiada para una cinta menor.

Estilísticamente, es difícil entender que un director haga tanto trabajo por dignificar a sus personajes para que después los vuele en pedazos. Incluso, además de olvidarse de ese importante trabajo que hizo durante la primera hora con sus protagonistas, una vez que nos presenta a los personajes locales y algunos otros extranjeros, utiliza las más viles caricaturas del "hombre asiático enojado" y el "colono francés embaucador", lo que es decepcionante en un director que vive para exponer clichés.

Aunque esta es evidentemente una película de Lee —donde utiliza los cortes dobles desde dos puntos de vista diferentes durante las conversaciones o el dolly para mover a dos sujetos hacia la cámara— el director tomó un par de decisiones que me distrajeron muchísimo. La primera es que en los flashbacks de combate del pelotón en Vietnam, utiliza exactamente a los mismos actores (con canas y todo), interactuando con su líder, Norm, cuyo actor (Boseman) es mucho más joven. Se puede interpretar esto como un rechazo a los efectos rejuvenecedores de The Irishman, pero también existía la opción de usar otros actores.

Otra distracción es la música. Lee incorpora canciones de la época, como Marvin Gaye, pero eligió una música instrumental ambiental que parece más adecuada para un elevador, y que tienen la triste cualidad de matar la tensión de cualquier escena.

Vale decir que las actuaciones de los cuatro exsoldados son muy buenas, particularmente la de Lindo, quien tiene un potente y delirante soliloquio en medio de la selva. Tristemente, se les ha pedido que esas extraordinarias escenas dramáticas se combinen con escenas de acción más apropiadas para películas de los 80 y 90.

Combinar estilos está muy bien, pero si para el espectador las cosas no cuadran porque hay disonancia entre la idea en el papel y la ejecución, entonces hay un problema. A veces combinar géneros funciona, a veces no. Esta es una de esas ocasiones en que no funcionó.