El disco duro de Cyberpunk 2077 lo vas a querer presumir

Agrandar Imagen Óscar Gutierrez/CNET

El disco duro Seagate de Cyberpunk 2077 ha llegado para que lo presumas.

Por lo regular, los discos duros son sobrios y en tonos grises o negros; pero el para celebrar el lanzamiento del juego Cyberpunk 2077, te va a encantar y se verá de lujo junto a tu centro de juego.

Antes de recibir el disco duro de Seagate tenía uno (de la misma marca) en color negro en la parte trasera de mi Xbox One S, pero ahora puse este edición limitada de Cyberpunk 2077 en la parte frontal, porque este disco duro está para presumirse.

La unidad de almacenamiento es de un tamaño estándar, pero brilla por su diseño. La parte frontal tiene detalles sacados de Night City, el universo en el que se desarrolla el juego que saldrá a la venta más adelante este año. Los detalles lo hacen ver como un aparato tecnológico gastado y que me hace recordar un poco al tierno Wall-E. El disco duro está hecho de plástico, un aspecto que no me gustó tanto porque en metal me hubiera parecido más bonito, pero así es más ligero.

La unidad que recibí es de 2TB (US$89), pero existe una segunda opción con más almacenamiento, de 5TB (US$150).

La unidad de Seagate también tiene la leyenda de Xbox en la parte frontal, pues el disco duro es parte de una alianza entre la firma fabricante de periféricos y Microsoft. Seagate dice que el disco duro está hecho para Xbox, pero la buena noticia es que lo puedes usar también para otras actividades (solo recuerda que necesitarás dividir el disco para usarlo para Xbox y para una computadora u otra finalidad).

La unidad tiene entrada USB 3.0 para una buena velocidad de transferencia de datos. Yo ya instalé en esta unidad algunos de mis juegos más recientes descargados de Game Pass. La experiencia ha sido fluida y los juegos no muestran ningún tipo de problema al abrirse, ejecutarse o guardar nuevos progresos. He visto que algunas unidades de LaCie, filial de Seagate, ofrece discos duros con entrada USB-C y me hubiera gustado ver esto en este modelo y tener más compatibilidad.

¿Estás falto de espacio en tu consola? Para conmemorar la llegada de Cyberpunk 2077 más adelante este año, el disco duro de Seagate es una excelente opción.