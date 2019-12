Cyber Monday en Walmart: Televisor Samsung 4K, PS4 Pro y teléfonos en oferta

La temporada de ofertas no termina con Black Friday, ya que Walmart ha revelado su lista de descuentos para el lunes 2 de diciembre, que estarán disponibles a partir de las 12:01 a.m. hora del Este de Estados Unidos. De acuerdo con la cadena de almacenes, los clientes podrán comprar cientos de artículos con descuentos exclusivos a través de su sitio Web.

Para los descuentos del Cyber Monday, Walmart ofrecerá envíos de dos días gratuitos o la opción de recoger en tienda el mismo día o durante la semana.

Algunas de las ofertan más destacadas son:

Microsoft

Esta edición especial de la Xbox One S de 1TB incluye los juegos Sea of Thieves, Fortnite Battle Royale y Minecraft. Lee nuestra reseña del Xbox One S.