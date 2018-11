Cyber Monday: PlayStation VR, paquetes y juegos en descuento

Sarah Tew/CNET

Cyber Monday ya está aquí y muchos de los paquetes de PlayStation que salieron a la venta la semana pasada todavía están disponibles. Si tienes curiosidad por los juegos de realidad virtual, ahora podría ser el momento de conseguir una buena oferta en un PSVR.

Actualizado, 26 de noviembre: disponibilidad confirmada y precios.

He escrito mucho sobre la realidad virtual, pero realmente no la uso mucho en mi vida personal. Es una realidad extraña. Si bien no creo que VR se esté muriendo, sí creo que su configuración, precio y la forma molesta, y la manera en que me obliga a alejarme del mundo real (y de todas las notificaciones) se suma a una experiencia que solo hago de vez en cuando. Stephen Totilo, de Kotaku, resumió esto muy bien recientemente, describiendo sus experiencias con la plataforma PlayStation VR de PlayStation 4.

He pensado mucho en PlayStation VR en las últimas semanas, especialmente con descuentos de US$100 en paquetes de PSVR que comenzaron el Viernes Negro y que continúan hasta hoy, el llamado Cyber Monday. Desde que compré un PSVR hace dos años, la mayoría está en mi casa, sin usarse. Pero jugar un par de los más recientes juegos de PlayStation VR me hizo darme cuenta de que PSVR se ha convertido en una sólida plataforma de juegos de realidad virtual. Tal vez lo mejor por su precio, especialmente si ya tienes una PlayStation 4. Solo tienes que entender que la realidad virtual sigue siendo una novedad en los juegos, y puede seguir siéndolo durante un tiempo.

Hay algunas ofertas de paquetes PSVR notables este lunes, 26 de noviembre (Cyber Monday), todas ellas vigentes al cierre de edición.

Paquete opción 1: PSVR, cámara, Astro Bot: Rescue Mission y Moss por US$200 (ahorro de US$100)

Todavía está disponible actualmente en Walmart, Best Buy y GameStop (aunque en la mayoría de los casos tendrás que encontrar una tienda para recoger tu pedido). Astro Bot y Moss normalmente cuestan US$70 por separado. Astro Bot y Moss son juegos adorables y bellamente diseñados, y hacen uso de las cualidades únicas de VR a la perfección.

Esta oferta está actualmente fuera de stock en línea.

Paquete opción 2: PSVR, cámara, dos controles PS Move, Superhot y Creed: Rise to Glory por US$250 (ahorro de US$100)



Todavía está disponible en Gamestop. Los mejores ahorros vienen en el paquete de US$250, si deseas todos los accesorios: los prácticos controladores PS Move cuestan US$100 por un paquete de dos por separado, y los juegos Creed y Superhot juntos cuestan normalmente US$55.

Paquete opción 3: PSVR, cámara, dos controles PS Move, Skyrim por US$250 (ahorro de US$100)

Este es el único paquete de PSVR en Target en este momento, y está agotado en línea, pero está disponible para ser recogido en algunas tiendas. Skyrim es un gran juego.

Oferta actualmente fuera de stock en línea y en tiendas.

