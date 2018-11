Cyber Monday 2018: las mejores ofertas de teléfonos y relojes Galaxy hoy mismo

Si has estado pensando en comprarte un nuevo teléfono Galaxy, felicidades. Ahora es el momento. Y es que si bien el Viernes Negro ya quedó atrás, ahora es tiempo de mirar las generosas ofertas de Cyber Monday que ya están a la orden del día e incluyen ofertas en teléfonos favoritos de muchos, incluyendo el Galaxy Note 9, el Galaxy S9 y muchos otros productos. Las promociones van desde descuentos hasta tarjetas de regalo y la mayoría requieren que cumplas ciertos requisitos.

Antes de arrancar con los descuentos de Cyber Monday, ten en cuenta lo siguiente:

Nota del editor: Ten en cuenta que algunas ofertas pueden expirar, revisa con cuidado en los enlaces las ofertas que aún están vigentes o que han expirado.

Esta es una oferta clásica para dos teléfonos Galaxy S9, lo que significa que será tuyo si cumples con ciertos requisitos. Por ejemplo, necesitas comprar ambos teléfonos a través del plan de pagos de AT&T Next, y la oferta requiere que actives una nueva línea de servicio. Se te reembolsará el precio del segundo teléfono de más de 30 meses de créditos de factura, que comienzan dentro de tres facturas.

AT&T: Un regalo de Samsung cada día

Josh Miller/CNET

AT&T y Samsung revelan un nuevo regalo cada día de Cyber Monday hasta el viernes, 30 de noviembre. Uno califica cuando compra un Galaxy Note 9, S9, S9 Plus o Galaxy S8 y lo activas en el plan AT&T Next. Se aplican las tarifas de activación habituales. Recibirás un código de uso único para canjear en Samsung.com dentro de los 30 días posteriores a la recepción. Gastos de envío e impuestos no incluidos.

Esta oferta ya está disponible y finaliza el 30 de noviembre.