Cyber Monday: 3 secretos sobre las ofertas del lunes 26 de noviembre

Si ves una buena oferta de Viernes Negro en algo que quieres comprar esta semana, cómpralo. No esperes una venta "mejor" para el llamado lunes cibernético o Cyber Monday, que tendrá lugar el 26 de noviembre. Yo estoy esperando –y tampoco creo que nadie más deba esperar.

Para ser claros: no estoy sugiriendo que compres cosas que no necesitas. O que deberías sentirte obligado a comprar cualquier cosa: la gran mayoría de los productos que se venden por ahí son cosas de las que puedes prescindir, o basura que tus hijos no necesitan. Pero sé que muchos de ustedes son compradores inteligentes que han estado esperando para hacerse de un nuevo televisor, una computadora portátil, una bocina inteligente o consola de videojuegos a los mejores precios del año. Si ese eres tú, bueno, pues saca esa tarjeta de crédito en cualquier momento de la semana, si ves un precio a tu gusto. Pero no dudes hacer tu compra entre hoy y el viernes 23 (Black Friday), porque, en mi opinión, no vale la pena esperar el Cyber Monday.

Esta es la razón:

Las ofertas de Cyber Monday son casi lo mismo que Black Friday

¿Qué hay detrás de un nombre? No mucho, cuando se trata de la diferencia entre las ventas de Black Friday y Cyber Monday. Black Friday solía referirse a las ofertas que eran literalmente el día (o fin de semana) después del Día de Acción de Gracias. (Ya sea que el término "Viernes Negro" se base en la creencia de que los ingresos posteriores al Día de Acción de Gracias fueron suficientes para poner a los minoristas "en negro" durante el año, o porque la policía de Filadelfia temía el tráfico laboral ese día es un debate académico interesante, pero irrelevante para nuestros dilemas de compras.) Pero ahora, el "Viernes Negro" está efectivamente codificado para describir "precios de venta de noviembre". Muchas ofertas comenzaron el pasado fin de semana y otras están en marcha. Amazon está permitiendo que los clientes obtengan los precios de oferta del Viernes Negro si ordenan usando su voz a través de Alexa, y las ofertas online de Walmart comienzan la noche del miércoles a las 10 p.m. hora del Este. Y eso no incluye los descuentos masivos en consolas PS4 y Xbox One que comenzaron prácticamente en todas partes el domingo.

Y para cuando el Viernes Negro se haya ido, esos mismos minoristas comienzan a anunciar en línea las "ventas del Cyber Monday", pero los precios reales y los artículos en venta a menudo son exactamente lo mismo al mismo precio. Es menos una nueva oferta, y más un juego de términos y palabras.

Es posible que hayas conseguido algunas mejores ofertas en Cyber Monday, pero eso era así hace unos años, cuando existía una línea brillante entre tiendas físicas (Walmart, Target) y las minoristas en línea (Amazon, eBay) y cuando estas últimas buscaban llevarse una rebanada única del pastel. Pero mira a tu alrededor: Esas distinciones ya no existen realmente. Walmart acaba de desplazar a Apple para convertirse en el tercer minorista en línea, y Amazon está abriendo tiendas físicas por todas partes. Y eso ni siquiera cuenta a Whole Foods. La mayoría de los minoristas con visión de futuro se han convertido en expertos en el envío de dos días hasta la Nochebuena, y todo eso ya ha causado la muerte fatal de cadenas como Toys R Us y Sears.

Si te esperas a Cyber Monday, algunas cosas podrían agotarse

Hablando de esas grandes ofertas de US$199 en una PS4 o Xbox One, algunas de ellas, al menos, ya están empezando a desaparecer. El paquete de la PS4 se retiró del sitio de Walmart el lunes temprano, y ha estado apareciendo aquí y allá para luego volver a desaparecer. Ha sido igualmente difícil de encontrar en línea en Best Buy, GameStop y Target. Lo mismo sucedió el año pasado con los paquetes de consola. Y ni siquiera hablemos de la NES Classic y SNES Classic de años anteriores. Esos dos parecen estar más disponibles este año que nunca, por ahora, pero una vez más, quién sabe por cuánto tiempo.

Para ser claros, es posible e incluso probable que estos y otros artículos obtengan reabastecimientos de existencias en intervalos clave durante el fin de semana feriado, y luego nuevamente el lunes. Pero no hay garantía de que algunos de estos artículos de venta clave estén disponibles para Cyber Monday. Y si va a ser el mismo precio de todos modos, ¿por qué esperar?

Algunas 'ofertas' de Cyber Monday no son ofertas realmente

Revelación completa: solo he recibido un puñado de lanzamientos discretos para el Cyber Monday hasta ahora, y el de Target, que puedes leer en este enlace -- y eso fue lo que me impulsó a escribir este artículo. El comunicado de prensa destaca que los próximos artículos estarán en oferta a partir del domingo 25 de noviembre, y a ellos se refiere como "las mayores ofertas":

Swagtron Metro Hoverboard con luces LED, US$150, un ahorro de US$80 (precio regular: US$230)

Freidora Philips Analog 4 qt. en US$100, un ahorro de US$100 (precio regular: $200)

Increíbles descuentos en aspiradoras, incluyendo la iRobot Roomba 960, US$450 (US$250 en ahorros) y Dyson V8 Absolute, US$350 (un ahorro de US$150)

Graco DuetConnect LX Swing and Bouncer, US$100, un ahorro de US$50 (precio regular: US$150)

15 por ciento de descuento en todas las casas de muñecas y cocinas KidKraft

Esos pueden ser algunos buenos descuentos, pero toma nota: tanto la Roomba 960 como la Dyson V8 Absolute están disponibles por esos precios ahora mismo en Target (Roomba, Dyson) y en Amazon (Roomba, Amazon). De hecho, la DuetConnect de Graco parece ser US$5 más barata que el precio de Cyber Monday en Target: US$95 en el momento de escribir este artículo. (Hay varios modelos, así que no puedo estar seguro de que este sea el que se trata).

No culpo para nada a Target sobre lo que está sucediendo. Pero el punto aquí es que el hecho de que algo tenga una gran etiqueta roja de oferta (SALE) no significa necesariamente que sea una gran oferta.

¿Y qué onda con diciembre?

Toma un respiro: no estoy diciendo que no tengas suerte si no has terminado todas tus compras navideñas antes de que hayas terminado de cocinar tus primeras sobras en el Día de Acción de Gracias. Y sí, habrá nuevas ofertas el lunes. Ah, y definitivamente vamos a estar agregando aquí todas las mejores ofertas de Cyber Monday. Y una vez que las cosas se asienten después de esta loca semana de compras, estoy seguro de que veremos más ofertas durante diciembre. Tal vez incluso algunas mejores que las del Viernes Negro, también.

