Cyber Monday 2018: Ofertas en paquetes de la Xbox One

Si no te dio tiempo de comprarte la Xbox One que buscabas durante Black Friday, no te preocupes.

Muchas de esas ofertas seguirán vigentes hasta Cyber Monday, que este año cae el 26 de noviembre.

Debajo te mostramos algunas de las mejores que hemos visto:

Algunas cosas que deberías tener en cuenta:

Este artículo fue actualizado el 25 de noviembre con las ofertas vigentes.

Enlazamos a la lista actual en el sitio Web del minorista cuando hay uno disponible, pero, por supuesto, los precios de descuento no estarán disponibles hasta que comiencen las ofertas respectivas.

Nota del editor: Ten en cuenta que algunas ofertas pueden expirar, revisa con cuidado en los enlaces las ofertas que aún están vigentes o que han expirado.

Descuento de US$100 El paquete de una Xbox One S 1TB con el videojuego de Minecraft CNET screenshot Vas a tener dificultad encontrar un mejor precio para comprarte tu primera consola de Xbox. Este paquete incluye Minecraft y un montón de complementos para el juego, junto con, claro, la consola Xbox One S. Este paquete estará disponible en diferentes lugares, pero si realmente quieres conseguirte uno, Walmart lo tendrá disponible primer a partir de las 10 p.m. hora del Este el miércoles 21 de noviembre. $199.00 en Walmart Lee nuestra reseña:

Ahorra US$70 El paquete de la Xbox One X 1Tb con el videojuego Fallout 76 Fallout 76 ha llegado, y si estás decidido a entrar en el desierto de Virginia Occidental después del apocalipsis nuclear con una potente consola a tu lado, este paquete es para ti. Está disponible por US$429 en Amazon. $429.00 en Amazon

Descuento de US$70 Un paquete de la Xbox One S 1TB con el videojuego Battlefield V ¿Eres un fanático de Battlefield? Este paquete te brinda el último juego de la franquicia de forma gratuita, junto con Battlefield One: Revolution y Battlefield 1943 como videojuegos adicionales. La oferta está disponible a través de Amazon y Dell por US$229. $229.00 en Amazon Ver en Dell

Descuento de US$100 La consola Xbox One X 1TB La más poderosa consola para videojuegos en el mercado estará disponible a un precio muy bajo en Walmart. Pero si te das prisa, podrás comprarte un paquete de la Xbox One X con el videojuego PlayerUnknown's Battleground en Kohl's por el mismo precio, pero recibirás US$120 adicionales en cupones de Kohl's. $399.00 en Walmart Lee nuestra reseña:

