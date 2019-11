Curiosity hace un desconcertante descubrimiento de oxígeno en Marte

NASA/JPL-Caltech/MSSS/Kevin M. Gill

El vehículo de la NASA, Curiosity, un laboratorio móvil en Marte del tamaño de una SUV, ha estado involucrado en el descubrimiento de diversos misterios marcianos durante sus ya siete años de estancia en el planeta rojo. Este año, su instrumento de análisis de muestras en Marte (SAM, por sus siglas en inglés) detectó un sorprendente incremento en gas metano que desconcertó a los científicos de la NASA. El misterio del gas metano en Marte ha sido parcialmente resuelto, pero ahora el Curiosity ha hecho otro descubrimiento singular en el rompecabezas marciano: el oxígeno está actuando de manera extraña y los científicos no entienden el motivo.

Una nueva investigación, publicada esta semana en el Journal of Geophysical Research: Planets, detalla un muestreo de aire de casi seis años realizado en el cráter Gale, donde el Curiosity ha pasado la mayor parte de su tiempo. Utilizando el instrumento SAM, el laboratorio portátil que detectó el incremento en el metano, los científicos de la NASA encontraron una "variabilidad significativa por temporada anual" en el contenido de oxígeno. Lo que es raro.

El instrumento SAM es capaz de analizar qué moléculas conforman la atmósfera marciana. La atmósfera en el planeta rojo consiste, mayormente, de dióxido de carbono, pero durante el verano, el CO2 se congela en los polos, lo que reduce la presión del aire en todo el planeta. Durante el deshielo, en verano y primavera, el dióxido de carbono aumenta la presión del aire. Los investigadores también ven que moléculas, como el nitrógeno y el argón, cambian de concentración según la temporada.

Sin embargo, el oxígeno actuó de manera diferente. Representa apenas una pequeña cantidad de la atmósfera marciana (alrededor del 0.16 por ciento), pero no sigue los incrementos y caídas esperados. Durante la primavera y verano, la concentración de oxígeno fue mucho mayor de lo esperado. En otoño, volvió a caer a los niveles pronosticados. Luego, en invierno, cayó por debajo de los niveles pronosticados. ¿Que está pasando aquí?

"El hecho de que el comportamiento del oxígeno no sea perfectamente repetible cada temporada nos hace pensar que no es un factor que tenga que ver con la dinámica atmosférica", dijo en un comunicado de prensa Melissa Trainer, una científica planetaria en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA y la primera autora del estudio. "Debe ser alguna fuente y depósito químico que no podemos definir aún".

El equipo de investigación tiene dificultad para explicar esto, igual que otro grupo de científicos de la NASA tiene problemas para explicar el inusual incremento de metano descubierto previamente este año. La información sugiere una correlación entre las fluctuaciones de metano y oxígeno durante el año. ¿Podría haber un vínculo entre ambos? Es una perspectiva interesante que, sin embargo, los científicos aún no comprenden por completo.

Por supuesto, la pregunta que siempre surge con estos extraños descubrimientos en Marte: ¿Esto significa que hay vida enterrada en algún lugar de la tierra marciana? Probablemente no —y es imposible que el Curiosity lo sepa, porque no tiene los instrumentos necesarios a bordo para realizar experimentos que prueben vida extraterrestre. Sin embargo, cuando el vehículo marciano de 2020 de la NASA —que todavía no tiene nombre— llegue a su destino en 2021, deberemos tener un mejor conocimiento de la posible vida en Marte.