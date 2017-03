Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

Si eres uno de esos fans de la Nintendo Switch que desea la consola pero aún no la tiene, cuidado, eres la víctima perfecta.

Un nuevo estudio de Norton by Symantec publicado por The Independent, ha dado a conocer que los ciberdelincuentes han encontrado una nueva modalidad de propagar software malicioso: mediante falsos accesos a emuladores de la Nintendo Switch.

Según la fuente la empresa de seguridad descubrió una serie de emuladores que se hacen publicidad en YouTube y que para ello utilizan videos en los que falsamente prometen permitir jugar The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Los usuarios que caen en este tipo de engaños son redirigidos a sitios maliciosos que prometen premios por competir en torneos en emuladores de esta consola. Según Norton estas estafas pertenecen a un programa de afiliados, en donde los ciberdelincuentes son encargados de llevar a un usuario a completar una acción, ya sea una descarga de un archivo o ver una publicidad.

Mientras más usuarios caigan en la trampa más dinero ganan los afiliados. Este tipo de estafas también suelen presentarse cuando debes rellenar encuestas en línea o ejecutar acciones para desbloquear supuestos contenidos nuevos.

