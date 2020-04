Cuentas de Nintendo están bajo ataque de hackers

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

Usuarios con una cuenta de Nintendo son la más reciente víctima de ataques cibernéticos.

Durante las últimas semanas, usuarios en Reddit y Twitter han reportado que sus cuentas de Nintendo han sido secuestradas y su información financiera guardada en las mismas la han usado para hacer compras en la plataforma. ZDNet, sitio hermano de CNET, reporta los ataques a usuarios.

La mayoría de los usuarios afectados reportan que sus cuentas fueron usadas para comprar créditos en moneda virtual dentro del juego Fortnite. Otros jugadores dijeron que su información financiera fue utilizada para comprar otros juegos desde la plataforma de Nintendo.

Nintendo no se ha pronunciado al respecto, pero ZDNet dice que la empresa ya se puso en contacto con los usuarios afectados.

Se desconoce el proceso de los hackers para entrar a las cuentas. Se ha descartado la posibilidad de que se utilicen nombres y contraseñas de usuarios filtradas en previos ataques, pues algunos de los usuarios dijeron utilizar un gestor de contraseñas y tener contraseñas únicas para Nintendo.

Una de las constantes en todos los usuarios afectados es que no tenían activada la función de verificación de dos pasos (2FA, en inglés), que agrega una capa de seguridad a las cuentas. Esta útil herramienta está presente en un montón de servicios en línea, incluyendo Nintendo. Si no lo has activado en tus plataformas digitales, te recomendamos hacerlo.