Sarah Tew/CNET

Speck fabrica varias versiones de su línea de cubiertas Presidio Series para iPhone (y también para celulares Samsung Galaxy), pero las nuevas Presidio Sport podrían ser las mejores a la fecha.

Disponibles para los iPhone 7/8 y iPhone X en algunas opciones de color diferentes, aparentemente están diseñados para esas "ratas del gimnasio" o personas que salen a correr con sus iPhones. Pero es básicamente una versión más dura de la funda de silicona de Apple y tiene un acabado similar suave al tacto que es agradable y ofrece buen agarre. Speck lo llama un "agarre antideslizante".

Normalmente, las cubiertas Speck presentan conchas de plástico más duras, algunas de ellas brillantes, por lo que el nuevo acabado es realmente nuevo. También lo es la adición de la tecnología antimicrobiana Microban, que se supone que "inhibe la bacteria del crecimiento que causa manchas y olores". Esta no es la primera cubierta para iPhone con dicha tecnología, pero sí es la primera para Speck.

No he probado el Presidio Sport el tiempo suficiente para ver cómo se sostiene con el paso del tiempo. Tampoco he analizado con detalle la cubierta para comparar la cantidad de bacterias que reside en ella frente a los niveles de bacterias en otros casos. Pero se siente bien en la mano y no es demasiado voluminosa.

El único inconveniente: es un poco caro: cuesta US$45. Sin embargo, la funda de silicona de Apple cuesta US$39, así que tal vez no sea tan mala si se tiene en cuenta que es más protectora y tiene esa capa adicional de Microban.