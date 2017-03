Esta cubierta transforma tu iPhone en un celular Android

Agrandar Imagen Kickstarter

¿Es mejor Android o iOS? Esta es una pregunta muy compleja que depende de los gustos de cada quien. Pero si no te quieres conformar con un solo sistema operativo, pronto podrías tener Android y iOS en un mismo celular iPhone, al mismo tiempo.

Una campaña de Kickstarter está solicitando fondos para fabricar y traer al mercado a Eye, una cubierta que ejecuta el sistema operativo Android en una pantalla AMOLED táctil de 5 pulgadas en la parte trasera del iPhone, además de integrar batería y almacenamiento extras, un emisor infrarrojo y la compatibilidad de carga inalámbrica.

La cubierta suma 16GB de almacenamiento interno y tiene una ranura para tarjeta microSD de hasta 256GB. Además, tiene 3GB de RAM, una batería de 2,800mAh y ejecuta la versión más reciente del sistema operativo de Google, Android Nougat.

También, la cubierta Eye integra su propio procesador MediaTek Helio P10 de ocho núcleos con velocidad máxima de 2.3Ghz, una GPU Mali-T880, conector de audífonos de 3.5mm, radio FM y es compatible con dos tarjeta SIM.

Lo mejor de todo es que Eye no solo será compatible con el iPhone 7 y iPhone 7 Plus, sino que también funcionaría con el iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 6 y iPhone 6 Plus.

Sin embargo, como es una campaña de Kickstarter, no hay nunguna garantía de que vaya a funcionar exactamente como describen sus creadores: como un celular totalmente aparte. Tampoco hay certeza de que efectivamente vaya a llegar al mercado, porque muchas campañas de este tipo no cumplen sus promesas.

Los creadores esperan poder enviar el producto a sus usuarios en agosto de 2017 y los interesados pueden aportar desde US$69 para obtener una de estas cubiertas Eye cuando estén finalizadas.