Convierte tu iPhone 8 Plus o tu Pixel 2 XL en una máquina de rayos X

Royal Holdings

Algunos estuches de teléfono le dan más duración de la batería o carga inalámbrica. Pero, ¿qué tal una cubierta que pueda escanear a las personas en busca de armas ocultas?

Eso es exactamente lo que Royal Holdings, una startup con sede en Los Ángeles que se enfoca en inteligencia en tiempo real y detección de amenazas, y dirigida por el ex contratista de inteligencia Barry Oberholzer, tiene como objetivo hacer con su accesorio de teléfono inteligente SWORD.

La compañía ha creado una cubierta que va alrededor de un iPhone 8 Plus o Pixel 2 XL y usa las ondas de sonido de audio del teléfono como una especie de sonda para detectar si alguien lleva una pistola, un cuchillo o un artefacto explosivo. La cubierta incluye una matriz de 18 antenas que pueden crear un perfil de imagen basado en las ondas de radiofrecuencia.

Si funciona, SWORD podría revolucionar el campo de la seguridad, haciendo que sea más fácil, menos intrusivo y significativamente más económico ayudar a que los lugares públicos sean más seguros. Es un tema candente dada la cantidad de ataques públicos en los últimos años, desde tiroteos escolares hasta una bomba suicida en un concierto de Ariana Grande.

"Hemos desarrollado un producto que puede ser proactivo y que en realidad pueda salvar vidas inocentes", dijo Oberholzer en una entrevista el viernes. "Ese es nuestro objetivo principal".

Aún no está claro qué tan efectiva es SWORD. Oberholzer dijo que la compañía comenzará a exhibir un prototipo en funcionamiento en agosto, con el primer lote de productos en la primavera de 2019.

SWORD

Con un precio de US$1,250 (el precio en preventa es de US$950) y una tarifa de suscripción mensual de US$30, esta cubierta no es para todos. Pero Oberholzer dijo que la compañía ya recibió 8,000 pedidos anticipados de compañías de seguridad privadas, casinos y un "distrito escolar muy grande".

De acuerdo con la demostración de video, la cubierta funciona con la aplicación SWORD, que permite escanear personas a una distancia de hasta 40 pies. La aplicación puede detectar si la persona está llevando algo peligroso al acceder a su base de datos de armas y dispositivos explosivos. Las primeras pruebas no mostraron lecturas falsas positivas, dijo Oberholzer, y señaló que la compañía está utilizando la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para mejorar la base de datos.

SWORD también ofrece un sistema de reconocimiento facial que utiliza la cámara del teléfono. Los clientes pueden incluir fotos de personas específicas, por ejemplo, personas en una lista de personas buscadas o incluidas en la lista negra de un casino. Una vez en el sistema, un usuario de SWORD puede sacar el teléfono y escanear la habitación en busca de individuos no deseados.

Royal Holdings

Royal Holdings optó por ir con el iPhone 8 Plus y Pixel 2 XL por su tamaño. Oberholzer dijo que no podía usar un Samsung Galaxy S9 o S9 Plus porque la ubicación central de la cámara dificultaba la construcción del escaner adjunto.

Más allá de los clientes corporativos, Oberholzer dijo que SWORD ha despertado el interés del Departamento de Seguridad Nacional.

"Este tipo de producto no existe en este momento", dijo.