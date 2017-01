Amazon anuncia cuarta temporada de 'Mozart in the Jungle'

Amazon

A medida que el servicio de video de Amazon compite con fuerza contra Netflix, puede que sus dos series originales (Mozart in the Jungle y Oaks) no le generen millones de abonados a Amazon Video. Sin embargo, ambas han tenido un gran impacto en dos áreas importantes: buenas críticas y galardones en Hollywood. Mozart in the Jungle fue el ganador sorpresa del año pasado al llevarse un Globo de Oro a la mejor serie de comedia, y ha sido nominada de nuevo este año. Mozart es producido por un puñado de famosos de Hollywood, incluyendo el candidato al Oscar, Roman Coppola. Red Oaks es producida por el ganador del Oscar, Steven Soderbergh.

Ahora que los servicios de streaming continúan desarrollando sus propias series y películas originales, es interesante ver cómo Amazon sigue apoyando éxitos de la crítica como Mozart en la selva y Red Oaks más allá de una o dos temporadas (aunque sí confirmó que la tercera temporada de Oaks sería la última.

Las nuevas temporadas de Mozart y Oaks están se estrenarán más tarde en 2017.