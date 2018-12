¿Cuánto dinero debes gastar en un auto nuevo?

Comprar un auto nuevo es una decisión financiera muy importante que requiere pensar y planear bien las cosas para asegurar que puedas pagarlo. Si vas a comprar un auto usado barato, quizás puedas pagarlo en efectivo, pero casi todos los que compran un vehículo nuevo tienen que sacar un préstamo de algún tipo. Eso no sorprende mucho, dado el costo cada vez mayor de los autos nuevos. En el primer trimestre de 2018, el préstamo promedio por un auto nuevo, en Estados Unidos, fue de US$31,455, según información de Experian Automotive.

Financiar un auto no siempre es la mejor opción. Si puedes darte el lujo de pagarlo en efectivo, incluso si es un auto nuevo, sin abrumarte financieramente, eso pudiera convenirte. Pero con las tasas de interés tan bajas, quizás te vaya mejor si colocas ese dinero en una cuenta que genere intereses.

Naturalmente, conocer el precio de lista del auto no significa necesariamente que puedas darte el lujo de comprarlo. La mayoría de nosotros planea sus gastos con presupuestos mensuales y por eso quiere saber cuánto tendrá que pagar todos los meses por el vehículo. Esta es una guía que te ayudará a encontrar una cifra razonable.

Fijar una cifra mensual

Puede parecer obvio, pero el primer paso en determinar cuánto puedes gastar en un auto nuevo es calcular tu presupuesto mensual. Suma todos tus ingresos mensuales, réstale todos los gastos (todo, desde el alquiler o la hipoteca, hasta lo que gastas en alimentos, servicios médicos y demás), y entonces fíjate cuánto te queda. La Comisión Federal de Comercio ofrece un modelo de presupuesto en línea.

Pero no debes dedicar al auto cada centavo del dinero que te sobre, de manera que los expertos han desarrollado algunas reglas para determinar cuánto es una cifra razonable.

En el pasado, los asesores recomendaban lo que se llamaba la regla del 20/4/10: un enganche del 20 por ciento, un préstamo por no más de cuatro años y pagos que no excedan el 10 por ciento de tus ingresos brutos. Pero esas cifras no son realistas para los consumidores de hoy. En particular porque los préstamos para comprar autos son por mucho más tiempo: Experian Automotive informa que el préstamo más común por un auto nuevo estos días es a 72 meses, es decir, seis años.

Hoy los expertos recomiendan gastar no más del 15 por ciento del dinero que te llevas a casa todos los meses, es decir, lo que te queda después de pagar los impuestos y otras deducciones. En dependencia de tu presupuesto, gastar una cifra más cercana al 10 por ciento sería más razonable.

Sobre la base de esas reglas, alguien con un ingreso neto mensual de US$3,000 pudiera considerar un pago de entre US$300 y US$450 mensual, cifras que representan 10 y 15 por ciento de los ingresos netos, respectivamente.

Sin embargo, es importante señalar que hay más cosas que pagar además del préstamo. Hay que tener en cuenta también el pago del seguro. No permitas que el costo combinado del préstamo del auto y del seguro exceda el límite que te has fijado, ya sea 15 por ciento u otra cifra. Por esa razón, escoger un pago base de entre 10 y 15 por ciento de tus ingresos netos es una mejor regla para no exceder tu presupuesto.

Por esta razón, muchos asesores recomiendan fijar un límite a lo que vas a gastar en el auto todos los meses. Por ejemplo, pudieras decidir no gastar más de 15 por ciento de tus ingresos netos en el pago combinado del préstamo del auto, el seguro y el combustible. Esa regla puede ser especialmente importante para personas que ya tienen otras deudas.

Calcular el pago mensual

Una vez que sepas cuánto puedes gastar, es hora de determinar cuánto estás dispuesto a pagar por el auto que quieres. Los anuncios de autos nuevos por lo general sólo indican el MSRP (precio minorista sugerido del fabricante, por sus siglas en inglés). Pero la mayoría de los fabricantes ofrece una calculadora de préstamos en su página dirigida al consumidor. Solamente tienes que escribir información como el pago de enganche y la tasa de interés, y la calculadora te indica aproximadamente cuánto te costará mensualmente el préstamo.

También tenemos una calculadora de préstamos en el sitio de Roadshow (en inglés). Ingresa lo que quieres gastar por mes, y detalles como los meses del préstamo, tasa de interés y otros detalles, y nuestra calculadora te ayudará a determinar cuánto puedes gastar en un auto nuevo. También puedes usar nuestra calculadora básica de préstamos (en inglés), en que ingresas el precio de venta del vehículo y otra información para determinar un pago mensual aproximado.

También hay calculadoras de préstamos para autos de sitios independientes, donde puedes ingresar las cifras y recibir un cálculo aproximado del pago mensual.

Ten en cuenta que la tasa de interés que te ofrezcan varía sustancialmente sobre la base de tu historial de crédito, pago de enganche y si estás financiando el auto a través del fabricante directamente o a través de tu banco o cooperativa de crédito. Experian Automotive informa que el interés promedio de un préstamo para autos nuevos en el primer trimestre de 2018 en Estados Unidos fue de 5.17 por ciento.

Otras cosas a tener en cuenta

Pero hay otras cosas que pagar además del préstamo y el seguro. También debes incluir en tu presupuesto el costo del combustible y el mantenimiento, aunque por lo general los autos nuevos están cubiertos por la garantía durante la mayor parte del período de un préstamo.

También debes tener en cuenta los meses del préstamo. Aunque en general préstamos a más largo plazo reducen el pago mensual, al final pagas más en intereses. Además, los préstamos a más largo plazo aumentan el tiempo que debes más en el préstamo de lo que vale el auto si lo vendieras. Y eso puede dificultar la venta o cambio del auto por otro si así lo quisieras.

Finalmente, no olvides que esto es solamente una guía y que puede variar significativamente en dependencia de tu situación. Si no usas mucho el auto, o gastas la mayor parte de tus ingresos en vivienda, quizás prefieras gastar menos en un auto. Pero si eres un entusiasta del automovilismo o necesitas un vehículo específico para tu trabajo, a lo mejor quieras gastar un poco más. En general, gastar entre 10 y 15 por ciento de tus ingresos netos en el pago mensual de un préstamo por un auto nuevo es una buena guía.