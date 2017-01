Cuándo deberías cambiar tus cables HDMI

Hay un nuevo estándar de cable y conexión llamado HDMI 2.1 que incluye cables nuevos de alto ancho de banda llamados "48G". Si vas a comprar una nuevo televisor u otro tipo de equipamiento, ¿necesitas cambiar también tus cables HDMI actuales?

Para la mayoría de lectores la respuesta es que no.

A continuación detallamos una lista de posibles razones por las que deberías actualizar o cambiar tus cables HDMI. En la mayoría de casos no necesitarás hacerlo y te cuento por qué en cada instancia.

Para más detalles sobre HDMI 2.1 puedes leer HDMI 2.1: Lo que necesitas saber (en inglés). Hay algunos casos extremos en los que tal vez quieras uno de esos cables nuevos 48G. Pero la mayoría de gente no los necesitará este año y posiblemente tampoco el año que viene.

Necesitas cables nuevos...

... si estás comprando un televisor nuevo: probablemente no

Si vas a comprar un nuevo televisor 4K y tu fuente actual funciona con tu televisor, seguramente también funcionará con el nuevo televisor. Si también tienes previsto comprar una fuente Ultra HD, como un Roku Premiere+ o un reproductor Blu-ray en Ultra HD, seguramente tus cables seguirán funcionando. Pero mira la siguiente sección.

...si estás comprando un nuevo reproductor 4K, reproductor UHD BD o consola (con HDR): probablemente no

Los reproductores más sofisticados, los UHD BD y las últimas versiones de consolas (PS4 Pro y Xbox One S), pueden reproducir 4K HDR. Si tus cables HDMI tienen varios pies de longitud, lo más probable es que funcionen bien. Si no son largos, puedes tener problemas. Incluso si funcionaban bien con 4K, HDR implica datos añadidos y puede llegar a ser demasiado. Si no consigues que tu televisor funcione en HDR, a pesar de que tanto tu fuente como contenido sean en HDR, el cable puede ser el problema. Pero asegúrate antes de mirar todas los otros ajustes.

...si estás conectando una computadora con un televisor y quieres resolución 4K: tal vez

Esta es la situación principal que puede causar que necesites cables nuevos. Las computadoras pueden enviar la máxima resolución y frecuencia de cuadro posible con las especificaciones actuales de HDMI y son la única fuente que puede llegar a tener resoluciones en las especificaciones HDMI 2.1 (pero apenas). Si tienes una computadora potente y quieres conectarla a un televisor UHD seguramente vale la pena que te hagas con un cable Premium Certified. Los cables sin certificación también pueden llegar a funcionar, pero es menos probable.

Cuando salgan los cables 48G valdrá la pena comprarlos sólo después de que haya un televisor que pueda lidiar con las frecuencias de cuadro 4K.

...si estás lidiando con una imagen televisiva que parpadea o se corta: probablemente

Si la imagen de tu televisor se interrumpe aleatoriamente (o no se ve nada), puede ser un problema del cable. Si no has cambiado otras partes del equipo, tal vez los cables ya estén muy usados (algo normal si los conectas y desconectas todo el tiempo o el cable está en el suelo y a veces se le camina por encima). Un cable nuevo HDMI es la forma más barata de arreglarlo y, en el peor de los casos, una indicación de que hay otro problema.

Pero por otro lado, si has comprado un televisor nuevo y no te muestra el contenido 4K o HDR que le estás enviando, el cable tal vez no sea capaz de lidiar con ese contenido. Un cable HDMI diferente podría ser la solución. O puedes gastar un poco más y comprar un cable Premium Certified HDMI, que seguro que funciona.

Sarah Tew/CNET

Los cables HDMI son o todo o nada

Los cables HDMI de alta velocidad están diseñados para tener capacidad para resoluciones 4K, pero no necesariamente versiones mayores de datos como 4K HDR o, en el caso de las computadoras, frecuencias de cuadro mayores. Además, es difícil enviar imagen en alta resolución o con mucha frecuencia de cuadro en distancias largas. Así que si tienes un cable de 15 pies o 3 metros que funcionaba bien con tu equipo de 1080p, puede ser que no funcione con 4K HDR.

O tal vez sí que funcione, y esa es la parte más desesperante. Hay demasiadas variables para que pueda asegurarlo. "Pruébalo y mira si funciona" es, desafortunadamente, la única forma de saberlo. La buena noticia es que, por la forma en la que funciona el HDMI, si tu fuente transmisora está enviando 4K HDR y tu televisor está reproduciendo 4K HDR, significa que todo está perfecto.

Unos cables más caros no harán que se vea mejor. Es todo o nada. El escenario más habitual, si tu cable no puede lidiar con la resolución que quieres, es que la imagen no aparezca o que parpadee o se entrecorte. O, un caso bastante común, que tu fuente pase a una resolución inferior.

Lo que significa que, si haces que tu reproductor Blu-ray Ultra HD envíe señal 4K y parpadea un momento, tu televisor te mostrará 1080p. Eso puede ser porque tu cable no puede procesar suficiente señal como para que funcione.

Ten en cuenta que para la mayoría de gente lo cables HDMI baratos ya funcionan. Si tienes problemas entonces es cuando vale la pena que consideres cambiarlos por unos mejores. Pero sólo porque estés comprando algo nuevo o porque haya un nuevo estándar HDMI no significa necesariamente que tengas que cambiar nada.

Ahórrate el dinero

Si has determinado que sí necesitas nuevos cables HDMI, ¿deberías gastar en ellos más dinero para que sean 48G y así vayan a funcionar en el futuro? No veo ningún motivo por el que debas hacerlo. Para cuando necesites el ancho de banda adicional que permiten los cables 48G (de aquí a muchos, muchos años), los 48G serán tan baratos como los cables baratos actuales.

Para ponerlo de otro modo, ¿para qué gastarse US$50 ahora mismo cuando puedes gastarte simplemente US$5 ahora y otros US$5 de aquí a 10 años? Si sólo quieres comprar un cable y asegurarte de que vaya a funcionar, compra uno que sea Premium Certified en alguna empresa de cables baratos como Monoprice.

Eso, a no ser que seas un jugador en PC, pero ya estamos acostumbrados a ser una anomalía.