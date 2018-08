¿Cuándo anunciará Apple los iPhone de 2018?

Sarah Tew/CNET

El otoño se acerca y eso significa que esperamos que Apple anuncie su próxima camada de iPhones, que incluye los sucesores del iPhone 8, 8 Plus y iPhone X. Y aunque no tenemos confirmación ni conocimiento de cuándo ocurrirán las fechas exactas de revelación y lanzamiento (Apple no respondió para una solicitud de comentarios), el examen de las fechas que Apple eligió en los últimos años ofrece un calendario bastante consistente para extrapolar algunas posibilidades sólidas para las fechas de 2018.

Durante los últimos seis años, Apple celebró sus anuncios de iPhone en un martes o miércoles, y por lo general a más tardar en la segunda semana completa de septiembre. Para 2018, esto nos da cuatro fechas posibles: martes, 4 de septiembre; Miércoles, 5 de septiembre; Martes, 11 de septiembre; y el miércoles, 12 de septiembre.

Reproduciendo: Mira esto: El iPhone 9 más barato podría llegar tarde

En Estados Unidos, el feriado del Día del Trabajo cae el primer lunes de septiembre. En cuanto a los últimos seis años, cuando el Día del Trabajo cayó en el día 3 o antes, Apple anunció su iPhone la semana siguiente. Cuando el Día del Trabajo se produjo el 5 o más tarde, Apple anunció el iPhone el miércoles siguiente (dos días después del Día del Trabajo), como lo hizo en 2015 y 2016.

Para 2018, el Día del Trabajo cae el lunes, 3 de septiembre. Entonces, si Apple sigue su patrón reciente, la compañía anunciaría sus nuevos iPhones el martes o miércoles siguientes: 11 de septiembre y 12 de septiembre. Estas fechas encajan bien con el esperado iPhone fechas de lanzamiento en tiendas también, que suelen ser una semana y media después de que Apple hace sus anuncios (excepto para iPhones especiales como el iPhone X y iPhone SE). Durante los últimos seis años, se puede comenzar a comprar el último iPhone un viernes, alrededor de la tercera semana de septiembre.

Checa esta tabla a continuación:

Lanzamientos y anuncios del iPhone (2012-2017) Modelo de iPhone y año Fecha del anuncio Fecha del lanzamiento iPhone 8/8 Plus (2017) Martes 12 de septiembre Viernes, 22 de septiembre iPhone 7/7 Plus (2016) Miércoles, 7 de septiembre Viernes, 16 de septiembre iPhone 6S/6S Plus (2015) Miércoles, 9 de septiembre Viernes, 25 de septiembre iPhone 6/6 Plus (2014) Martes, 9 de septiembre Viernes, 19 de septiembre iPhone 5S (2013) Martes, 10 de septiembre Viernes, 20 de septiembre iPhone 5 (2012) Miércoles, 12 de septiembre Viernes, 21 de septiembre

Si anticipamos el viernes 21 de septiembre como el lanzamiento en la tienda, los días 11 y 12 de septiembre todavía funcionan. Y si tuviera que elegir entre las dos fechas, diría que es el 12 de septiembre. Esto se debe a que fue en esa fecha exacta cuando Apple reveló sus iPhones en 2017 y su iPhone 5 en 2012. Y el ciclo de noticias el 11 de septiembre es mejor evitarlo por razones obvias.

Así que ahí lo tienen. Si tuviera que apostar dinero en ello, diría que los nuevos iPhone de 2018 se anunciarán el miércoles 12 de septiembre y se lanzarán el viernes 21 de septiembre. Si termino equivocándome, entonces okay, pero si estoy en lo cierto, alguien me debe un refresco.