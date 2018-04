Tiene una década en gestación: El momento en que cada uno de los Vengadores y de otros superhéroes de Marvel se unen para combatir al villano mayor, Thanos.

(Por cierto, el domingo 22 de abril fuimos hasta Beverly Hills, California para la conferencia de prensa de la película, donde estuvieron muchas de las estrellas. Ahí aprendimos que ninguno de ellos había visto la película aún y que las mujeres del elenco han dejado una fuerte huella feminista en la producción).

Estamos seguros de que nuestro concepto de los Vengadores será dramáticamente alterado luego del 27 de abril cuando Avengers: Infinity War llegue finalmente a las salas de cine. Hace poco se supo que la nueva película del Universo Cinematográfico Marvel tendrá una duración de 149 minutos, haciendo de ella el largometraje más largo producido por Marvel hasta ahora.

Debido a que se trata de una inversión de más de dos horas sentado en una butaca del cine, hemos decidido ayudarte a estar preparado. Seguramente ya has leído nuestra línea de tiempo del Universo Cinematográfico Marvel y porque solo queda una semana antes del estreno de Infinity War, hemos trazado una guía para que recuerdes fácilmente todos los aspectos relacionados con el Universo Cinematográfico Marvel (MCU por sus siglas en inglés) y los Vengadores; o para que le des a tus amigos un curso intensivo de lo que será uno de los acontecimientos fílmicos del año.

Verifica cuánto tiempo tienes disponible para este maratón, identifica cuáles películas consideras importantes y su duración, y revisa dónde puedes hacer streaming de las películas del MCU en Estados Unidos.

Marvel Studios

Un día: Menos de 8 horas

Si solo puedes dedicarle el sábado o el domingo a la tarea de ponerte al día (o quieres que un amigo conozca todo sobre este universo en un solo día), estas son las tres películas obligatorias y esenciales que debes ver.

The Avengers (2012): 143 minutos (2 horas, 23 minutos)

La primera película con este grupo de superhéroes. Este filme te da una visión panorámica de quiénes son sus integrantes principales, que figurarán de manera prominente en Infinity War. Resulta importante que nos introduce en el conocimiento del poder de la Piedra Mental y el profundo deseo de Loki por hacerse del poder que conlleva. Todas las evidencias apuntan a que Loki forja una alianza con los Hijos de Thanos en Infinity War, y, de ser cierto, creemos que esta película ofrece la mejor explicación a por qué ocurriría algo semejante.

Avengers: Age of Ultron (2015): 141 minutos (2 horas, 21 minutos)

La segunda entrega de Avengers incorpora a James Spader (como la voz del villano Ultron). Si bien Ultron es una Inteligencia Artificial con la que experimenta Tony Stark/Iron Man/Robert Downey Jr., Vision (interpretado por Paul Bettany) es un "hombre" honorable y resulta clave reconocerlo como una mezcla de humano con robot, pues Vision recibe su energía de una de las Piedras del Infinito que Thanos desea.

Captain America: Civil War (2016): 147 minutos (2 horas, 27 minutos)

Seguro, oficialmente no es una película de los Avengers, así que si quieres saltártela, no te culparía pues su importancia no se desprende de su título. Pero la mayoría de lo que ves en Civil War reviste especial importancia: es la última película en la que hay tantos héroes reunidos en un mismo filme; Spider-Man es introducido; descubrimos dónde, cómo y por qué se oculta Bucky, además de ser una buena introducción para quienes llegan nuevos a la saga; y hay una continuación del debate ético surgido en el anterior filme de los Vengadores (y que de seguro continuará).

Tiempo total a invertir: 431 minutos (7 horas y 11 minutos). ¡Da oportunidad para comer algo y visitar el baño!

Marvel Studios

Un fin de semana: Un día extra

Si tienes dos días para matar el tiempo, entonces estas cuatro películas son estupendas adiciones debido a que cada una introduce a una distinta Piedra del Destino. (Y, sí, Dark World es considerada la peor película de Thor, pero cuenta la historia de Aether, la llamada Piedra de la Realidad.)

Debes ver estas cuatro películas en este orden el primer día, y los títulos de la categoría "Un día" el siguiente (o míralas en orden y fijas tú mismo cómo efectuar este maratón):

Captain America: The First Avenger (2011): 125 minutos (2 horas, 5 minutos)

El Teseracto. Chris Evans sin camisa (antes y después de ser inyectado con el súper suero). ¿Qué más? Oh, verdad, la introducción de Bucky. También está la historia de origen del Capitán América, la estética propia de la Segunda Guerra Mundial y de la película The Rocketeer, Peggy Carter, la amistad del Capitán América con Bucky, Hugo Weaving interpretando a Red Skull y los pectorales de Chris Evans.

Thor: The Dark World (2013): 112 minutos (1 hora, 52 minutos)

Como dije anteriormente, vale la pena verla por Aether (la Piedra de la Realidad) y la importancia de comprender lo que es este artefacto. Sé que Natalie Portman no está espectacular en el filme, pero ella es esencial para esta historia y, si logras llegar hasta el final, conocerás aspectos relevantes de la vida de Thor, que reportarán dividendos cuando veas Thor: Ragnarok (2017).

Guardians of the Galaxy (2014): 121 minutos (2 horas, 1 minuto)

Antes que nada, ¿se necesita alguna razón para ver a Chris Pratt (Star-Lord) y a Zoe Saldana (Gamora) juntos en una película? Y si le añades un mapache mal habado, un locuaz árbol y un vistazo a la Piedra del Poder, pues entonces se convierte en un filme de vista obligada. Finalmente, Gamora y Drax (Dave Bautista) ofrecen una muestra de por qué ambos sostienen una vendetta personal contra Thanos, echando las bases para su deseo eventual de sumarse al combate por venir.

Doctor Strange (2016): 115 minutos (1 hora, 55 minutos)

La película más psicodélica del Universo Cinematográfico Marvel, Doctor Strange ofrece una vista cercana (y potencialmente más relevante) al superhéroe a cargo de la Piedra del Tiempo (conocida en la película como el Ojo de Agamotto).

Tiempo total a invertir: 473 minutos (7 horas y 53 minutos). Si se suman a los 431 de los filmes anteriores, eso totaliza 904 minutos o 15 horas, 4 minutos. ¡Eso es menos que dos días laborales de jornada completa!

Marvel Studios

Una semana: Planifica

Si ves dos películas al día, creo que puedes ver todos los títulos anteriores junto con estos otros cinco filmes en esta semana previa al estreno de Avengers: Infinity War (deberías hacer tus planes cuánto antes, la verdad). Si este es tu curso de acción, sugiero que revises el orden de nuestra línea de tiempo del Universo Cinematográfico Marvel (MCU) por sus siglas en inglés.

Iron Man (2008): 126 minutos (2 horas, 6 minutos)

El patriarca del MCU, pues introduce a Tony Stark. Su argumento no es muy relevante para Infinity War pero es el filme con el que todo comenzó, así que que vale la pena.

Black Panther (2018): 134 minutos (2 horas, 14 minutos)

T'Challa y Wakanda será una fuerza mayor en Infinity War. Aquí llegas a conocer a Black Panther y a sus súbditos. Sí, todavía se exhibe en los cines.

Captain America: Winter Soldier (2014): 136 minutos (2 horas, 16 minutos)

La segunda película del Capitán América muestra más de Nick Fury y Black Widow, e introduce a Falcon (además de Robert Redford).

Guardians of the Galaxy, Vol. 2 (2017): 136 minutos (2 horas, 16 minutos)

Si bien la historia es más lenta que la de la primera entrega, la principal razón para verla antes de Infinity War es el desarrollo de la relación entre Nebula y Gamora, así como su tumultuosa vida como "hijas" de Thanos.

Thor: Ragnarok (2017): 130 minutos (2 horas, 10 minutos)

Uno: es divertida y el personaje de Thor se desarrolla ampliamente. Dos: conocemos qué pasó con Thor y Hulk mientras el resto de los Vengadores (y sus nuevos amigos) enfrentaban las consecuencias de los Acuerdos de Sokovia (una conversación que continuará de seguro). Tres: creemos que la escena de post-créditos conduce directamente al inicio de Infinity War.

Tiempo total a invertir: 662 minutos (11 horas, 2 minutos). Con las otras siete películas, eso es un asombroso total de 1,566 minutos o 26 horas. Si bien eso suena totalmente desalentador, una planificación cuidadosa permitirá que puedas completar el maratón antes del 27 de abril (y si la piensas verla después de esa fecha, ¡pues hasta tendrás más tiempo!).

Buena suerte con tu maratón de películas y está atento a la próxima semana para leer nuestra impresiones y reseña de Avengers: Infinity War, que se estrena el 27 de abril en Estados Unidos.

