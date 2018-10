¿Cuál será la próxima gran novedad en la tecnología?

CNET en Español

LOS ÁNGELES — CNET en Español se ha acercado hasta Los Ángeles este viernes, 12 de octubre, para participar en el evento para prensa e influencers Hispanicize. En él nuestro editor jefe, Gabriel Sama, ha moderado un panel titulado The Next Big Things in Tech (Las próximas grandes cosas en tecnología) en el que han participado Dioselín González, directora sénior de ingeniería en Microsoft; Serafín Díaz, vicepresidente de ingeniería en Qualcomm; y Pilar Manchón, vicepresidenta de inteligencia artificial en Roku.

El panel ha arrancado con los participantes reflexionando sobre el momento en el que vivimos tecnológicamente, los muchos avances que ha habido en los últimos años y sobre lo que nos depara el futuro no tan cercano.

"Cuando la tecnología es tan buena que se hace transparente y no eres consciente del poder que tienes en las manos es increíble", dijo Díaz, refiriéndose a nuestros teléfonos celulares y augurando cómo van a evolucionar. "El dispositivo que tenemos hoy en día va a cambiar bastante en los próximos cinco años por la realidad aumentada. Ya no necesitarás una pantalla tan grande. Va a ser un dispositivo que vas a llevar puesto".

González ha desarrollado un poco este tema explicando que ella ve cómo en el futuro próximo entraremos en una habitación y todos los dispositivos que haya en ella se comunicarán con nuestro teléfono o el dispositivo que sea que llevemos puesto. Dijo que no cree que esto pase solamente cuando, por ejemplo, nos pongamos unas gafas de realidad virtual como las HoloLens, sino que pasará en todos los aspectos de nuestra vida.

Manchón ha dado su versión sobre ese futuro al añadir que nuestros asistentes virtuales se encargarán de pedir hora en el médico si detectan que hay algo en nuestra salud que necesita atención, tal vez incluso enviándole a nuestro médico datos como nuestro pulso cardíaco. "Va a hacer la vida mucho más fácil", ha reflexionado la ejecutiva de Roku. De la misma forma en que ahora no nos podemos imaginar la vida sin agua corriente, este tipo de tecnología se nos hará también imprescindible, dijo.

Tecnología: Una disciplina relevante para todos

Los panelistas han insistido en la creciente importancia que la evolución tecnológica tendrá en nuestras vidas: la tecnología es cada vez más pluridisciplinar.

González dijo que la realidad mixta, por ejemplo, combina muchas disciplinas y no sólo hacen falta programadores sino también artistas y hasta filósofos.

"Tenemos que hacer un mejor trabajo educando a la gente sobre lo que significa la tecnología", añadió Manchón. "Hay muchos mitos. Hay muchas discusiones sobre el impacto de la inteligencia artificial. Es algo que puede ser muy bueno para hacer cosas muy específicas y está todavía muy lejos de esa especie de Skynet de la que los medios a veces nos advierten".