Cristiano Ronaldo será un superhéroe en su propia caricatura

Ya es famosísimo, pero ahora Cristiano Ronaldo va rumbo a convertirse en un superhéroe.

El futbolista estrella del Real Madrid será transformado en una caricatura para encabezar Striker Force 7, un equipo de superhéroes creado por Graphic India y que aparecerán en dibujos animados, juegos, cómics y otras propiedades. También está produciendo una serie para Facebook que seguirá de cerca las aventuras de un equipo femenil de fútbol en Nueva York.

La seire estará disponible en Facebook Watch, la plataforma de streaming a la carta de la red social que funciona de manera similar a Netflix y YouTube. El nuevo programa se unirá a otros como Humans of New York, Skam Austin y Mind of a Chef.