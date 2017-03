MADRID -- Cristiano Ronaldo tiene nuevo busto en su honor, en un aeropuerto de Portugal que ahora lleva su nombre. Hasta aquí todo muy excéntrico, pero bien. El problema es que esa efigie ha desencadenado un mar de memes y risas en las redes sociales. ¿El motivo? No creo que deba explicártelo.

El capitán de la selección de Portugal y delantero del Real Madrid tiene su propia línea de ropa interior y es imagen de muchas marcas, pero sin dudas tener su propio aeropuerto no podía pasar desapercibido.

En este video vemos la reacción de Ronaldo cuando escuchó el nombre del aeropuerto del archipiélago de Madeira, y su alegría antes de ver el busto.

En imágenes emitidas en televisión en directo y en los noticieros españoles, la cara del jugador al descubrir el busto fue todo un poema:

Aunque muchos retuits parecen dejar como favorito este montaje en video del busto de Cristiano Ronaldo:

Y los más bromistas hasta le han convertido en superhéroe:

Aunque muchos puedan pensar que el busto no se parece a Ronaldo, los comentarios sobre el hecho de que lo hicieron sin cirugías ni mejoras a su rostro no son pocos, de hecho dicen que este recuerda la niñez del jugador de fútbol.

Y así, un montón para que te rías un rato.

The new Cristiano Ronaldo statue is brilliant. Incredible likeness. pic.twitter.com/csffvk8b5G

Good news for that town in upstate New York: the creepy Lucille Ball statue is now a less-creepy Ronaldo statue. pic.twitter.com/FZ4JQwue0E