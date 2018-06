Crisis en la frontera: Cómo ayudar a víctimas de separación familiar

John Moore/Getty Images

En poco más de un mes, entre abril y mayo de este año, más de 2,000 niños inmigrantes fueron separados de sus padres en la frontera entre Estados Unidos y México a raíz de la implementación de la política de "cero tolerancia" de Donald Trump.

Las críticas y condenas a esta política han sido muchas y han provenido de distintas fuentes: desde el ámbito político hasta el sector de la tecnología y Hollywood.

El miércoles 20 de junio, ante la presión de las críticas, Trump firmó una orden ejecutiva que pondría fin a la separación familiar.

Mientras tanto, sin embargo, los niños siguen detenidos y separados de sus padres en distintos centros de detención en la frontera sur de Estados Unidos.

Tim Cook, el presidente ejecutivo de Apple, calificó la situación de "inhumana"; Sundar Pichai, el cabeza de Google, dijo que el gobierno debe trabajar en conjunto, y Mark Zuckerberg y Sheryl Sandberg donaron a una campaña para reunir a familias.

Zuckerberg, en un post en Facebook, instó a los usuarios a hacer lo mismo y donar a instituciones que están ofreciendo ayuda a los inmigrantes afectados a reunirse con sus familias.

Existen una serie de organizaciones sin fines de lucro y campañas que apuntan a reunir a los niños con sus familias y a ofrecer ayuda legal y de traducción. A continuación listamos algunas de estas organizaciones y las maneras en que puedes ayudar en su causa.

ACLU

La Unión Americana de Libertades Civiles, a la cual donó el presidente ejecutivo de Tesla y SpaceX, Elon Musk, ha abierto una campaña de recolecta de fondos. La organización ofrece representación legal y promete "defender a los padres en busca de asilo que fueron separados a la fuerza de sus hijos".

Ten en cuenta que tu donación no será deducible de impuestos.

RAICES

Esta organización sin fines de lucro está basada en Texas y está ofreciendo servicios legales gratis o a bajo costo a los niños y padres inmigrantes.

La organización tiene un proyecto, llamado LEAF, para darle representación legal a los niños separados de sus padres. Puedes donar aquí y puedes apuntarte de voluntario aquí.

La organización provee servicios legales a los niños inmigrantes y sus padres. Actualmente están en busca de voluntarios con experiencia legal que ofrezcan sus servicios de forma gratuita, así como de voluntarios dispuestos a ofrecer servicios de traducción.

Este grupo ofrece ayuda legal a los deportados en Tijuana, México.

La organización Kids in Need of Defense, fundada por la actriz Angelina Jolie y Microsoft, ofrece representación legal para los niños sin acompañantes.

ActBlue

También puedes realizar una donación a través de ActBlue, que te permite destinar tu donativo a la organización de tu preferencia. Entre ellas se encuentran la ACLU, The Florence Project, Womens Refugee Commission, The Young Center for Immigrant Children's Rights y La Unión del Pueblo Entero, entre otros.