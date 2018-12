Cómo crear tu Top Nine 2018 en Instagram

Érika García / CNET

El año está muy cerca de terminar y seguro que, a lo largo de estos doce meses, has subido muchas fotos en tu cuenta de Instagram.

Quizás también hayas visto que muchos usuarios ya comienzan a compartir un collage con las nueve fotos que más éxito han tenido en su cuenta a lo largo de 2018 y seguro que tú también quieres presumir de ello antes de que acabe el año, ¿verdad?

Como cada diciembre, son varias las páginas Web o aplicaciones que analizan tu perfil para saber cuáles fueron tus contenidos con más "Me gusta", pero vamos a mostrarte cómo hacerlo con unas herramientas muy sencillas.

La primera aplicación se llama Best Nine y está disponible de forma completamente gratuita en App Store y además de reunir tus mejores fotos de 2018, te permite sacar las de años anteriores.

En Google Play tienes Top Nine, que funciona de manera idéntica aunque no muestra el contenido de otros años como Best Nine.

Una vez que has descargado la aplicación compatible con tu sistema operativo, debes introducir tus credenciales de Instagram para concederle acceso y autorizarle que acceda a la información de tu cuenta.

Érika García / CNET

Tras aceptar el acceso, la aplicación comenzará a sondear para encontrar las publicaciones con más me gustan en tu cuenta. Si ves que tarda más de la cuenta, no desesperes, mucha gente está haciendo lo mismo que tú y es posible que se sature. Finalmente te ofrecerá un collage formado por las nueve fotos más exitosas.

En último lugar tienes varias opciones disponibles: puedes guardarla en tu carrete (save), compartirla directamente en Instagram (share), separarlas con marcos más amplios (image scaling) u ordenar las fotos a tu antojo deslizando el dedo sobre la pantalla (rearrange).