Creadores de Game of Thrones ya no producirán trilogía de Star Wars

Jeff Kravitz/FilmMagic para HBO

Como dijo Darth Vader, se percibe una fuerte turbulencia en la Fuerza, amigos.

David Benioff y D.B. Weiss, los famosos creadores de la serie Game of Thrones, habrían abandonado el proyecto de una nueva trilogía de Star Wars que producirían para Lucasfilm, según reportó Deadline.

En mayo de 2019, Robert Iger, presidente ejecutivo de Disney, había confirmado que la próxima trilogía de Star Wars sería producida por Benioff y Weiss, con miras a estrenarse en 2022.

Posteriormente, en agosto de 2019, los productores anunciaron que habían suscrito un acuerdo millonario con Netflix para crear series y películas. En aquel momento, Benioff y Weiss insistieron en que el contrato con la plataforma de streaming no impediría que desarrollaran la trilogía de Star Wars para Lucasfilm.

Benioff y Weiss, creadores del que quizás sea el mayor fenómeno televisivo global de la última década (pese a la pésima recepción de la temporada final del show), serían los encargados de impulsar la saga Star Wars en una nueva dirección, con nuevos personajes e historias luego de que la saga de la familia Skywalker concluya con la película Star Wars: The Rise of Skywalker, a estrenarse en diciembre de 2019.

La trilogía de Benioff y Weiss no es el único nuevo proyecto de Star Wars en el cine, pues Rian Johnson, director de Star Wars: The Last Jedi (2017), también está a cargo, desde noviembre de 2017, de crear otra trilogía con nuevos personajes. La dada de baja de Benioff y Weiss pudiera ser el pistoletazo de salida para Johnson, como han sugerido algunos fanáticos en Twitter.

Otro proyecto sustituto pudiera ser la película que desarrolla Kevin Feige, presidente ejecutivo de Marvel Studios, de quien se anunció, en septiembre de 2019, que trabaja en una película de Star Wars.

La página Web Deadline incluyó en su nota un comentario de Kathleen Kennedy, presidente de Lucasfilm, quien dejó una puerta abierta para el regreso de los creadores de Game of Thrones. "David Benioff y Dan Weiss son unos narradores increíbles. Esperamos incluirlos en los viajes futuros cuando puedan alejarse de su apretada agenda para concentrarse en Star Wars".

La ruptura se produjo por falta de tiempo, según refleja la declaración que ambos productores dieron a Deadline. "Hay solo unas pocas horas en el día, y sentimos que no podíamos hacer justicia tanto a Star Wars como a nuestros proyectos de Netflix. Así que lamentablemente nos alejamos", afirmaron en un comunicado.

Además de estos proyectos cinematográficos, la saga Star Wars goza de buena salud en streaming, con el estreno el 12 de noviembre en la plataforma Disney Plus de la serie The Mandalorian, que será seguida en 2021 de una serie basada en Obi-Wan Kenobi, que protagonizará Ewan McGregor.