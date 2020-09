Creadores de Game of Thrones adaptarán The Three-Body Problem para Netflix

Netflix

El acuerdo millonario con Netflix que David Benioff y D.B. Weiss firmaron en agosto de 2019 empieza a dar frutos. La plataforma de streaming anunció el martes 1 de septiembre, a través de un comunicado, que los creadores de la serie Game of Thrones desarrollarán, junto con Alexander Woo, una adaptación de la saga de novelas de ciencia ficción The Three-Body Problem del escritor chino Liu Cixin.

"La primera vez que leí la trilogía The Three-Body Problem (Remembrance of Earth's Past) cambió la manera en que pensaba acerca de la ciencia ficción. Aunque parece tener una premisa familiar —la historia del primer contacto de la humanidad con una civilización alienígena— la habilidad del autor chino Liu Cixin para mezclar ciencia con ficción hizo que su visión del futuro y del encuentro con extraterrestres se sintiera más real que cualquier otro libro de ciencia ficción que había leído", explicó en el comunicado Peter Friendlaner, vicepresidente de series originales de Netflix.

Este es el primer proyecto para Netflix en el que participan Benioff y Weiss, quienes trabajarán junto con Alexander Woo, showrunner de la serie The Terror: Infamy. Además, la serie tendrá como productores ejecutivos a Rian Johnson (Star Wars: The Last Jedi), Rosamund Pike (Gone Girl) y la compañía productora Plan B (perteneciencia a Brad Pitt.

El propio Liu Cixin —quien ganó el prestigioso premio Hugo de ciencia ficción por su trilogía— será consultor en el proyecto, acompañado por Ken Liu, quien tradujo al inglés The Three-Body Problem.

"Siento el más grande respeto y confianza en el equipo creativo que está adaptando The Three-Body Problem a las audiencias televisivas. Me propuse contar una historia que trascendiera el tiempo y los confines de las naciones, culturas y razas; una que nos obliga a considerar el destino de la humanidad como un todo", añadió Liu Cixin en el comunicado de Netflix.

La plataforma de streaming no ofreció detalles del elenco o de cuándo comenzaría producción la serie.

"La trilogía de Liu Cixin es la saga de ciencia ficción más ambiciosa que hemos leído, llevando a los lectores en un viaje desde la década de 1960 hasta el fin de los tiempos, desde la vida en nuestro pequeño planeta azul a los confines distantes del universo. Esperamos con emoción dedicarles los próximos años de nuestra vida llevando esto a las audiencias de todo el mundo", agregaron Benioff y Weiss.